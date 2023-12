Jessica Bueno recibe un mensaje de Luitingo en 'GH VIP' tras haber roto con su novio

La historia de Jessica Bueno y Luitingo sigue avanzando pese a que la modelo ha sido expulsada de la casa de 'GH VIP'. Tras salir del reality, Jessica Bueno se negó a hablar de su novio. Sin embargo, Pablo Marqués fue quien desveló en sus redes sociales que había roto su noviazgo con la modelo tras todo lo sucecido en ' GH VIP '.

"Me he cansado de escuchar mentiras. Se han dicho mentiras cuando esta persona estaba en la casa, pero no podía defenderme y, además, no quería, pero ahora sí quiero. Cuando salió Jessica ese viernes hablé con ella por la mañana por teléfono y le comunique que no quería continuar mi relación con ella", decía de forma contundente el novio de Jessica Bueno en un comunicado.

| Mediaset

Y es que Jessica Bueno ha iniciado una relación más que parece ser más que una amistad con Luitingo. De hecho, el cantante sí que ha confesado abiertamente sus sentimientos hacia la modelo. Entretanto, ella ha negado cualquier tipo de sentimiento hacia el cantante, pese a que durante semanas han estado viviendo una historia de amor en 'GH VIP'.

De este modo, tras ser expulsada, Luitingo ha enviado una emotiva carta a Jessica Bueno: "Daría todo porque estuvieras aquí, te lo prometo. Con que me dieras un apretón de manos y un abrazo fuerte me quedaría aquí en esta casa hasta mayo de 2041 si hace falta. Te he dicho muchas cosas mirándote a la cara y a los ojos, aunque tu mirada me intimida".

| Mediaset

Recordamos que Luitingo forma parte de los finalistas de 'GH VIP', junto a Laura Bozzo, Carmen Alcayde, Naomi Asensi, Albert Infante y Michael Terlizzi. Los números en positivo ya están abiertos y la audiencia está votando por su favorito para ganar 'GH VIP'.

Por lo tanto, pese a ser expulsado e inicialmente no repescado por la audiencia, todo apunta a que Luitingo podría llegar a la final. De este modo, el reencuentro con Jessica Bueno podría ser uno de los platos fuertes de la última semana del reality presentado por Marta Flich .