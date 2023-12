El subconsciente se la juega a Jessica Bueno: sus palabras a Luitingo en 'GH VIP'

Jessica Bueno sigue siendo una de las grandes protagonistas de 'GH VIP' pese a ser expulsada. Este jueves, durante la décimo tercera gala, la modelo se ha sentado en el plató y Marta Flich le ha preguntado por Luitingo. Ha sido entonces cuando Jessica Bueno ha pronunciado unas palabras que han sorprendido a los presentes del plató.

Sele, el padre de Luitingo estaba hablando sobre la segunda etapa de su hijo en el concurso: "Está siendo él, se lleva bien con todo el mundo, como es en su vida real". También de cómo está viendo a su hijo sin Jessica: "No está físicamente, pero mentalmente está porque la quiere mucho, es buena amiga suya y es para quererla. Yo no puedo decir que esté enamorado porque no estoy en su cabeza, a lo mejor le gusta, yo no estoy en su cabeza. Como amigos te puedo decir que van a ser los mejores amigos del mundo, lo mismo cuando salga le pide matrimonio, no sé".

| Mediaset

"Que será un ‘sí’, ¿no?", le preguntaba entre risas Marta Flich a Jessica Bueno. Era entonces cuando respondía: "Somos amigos, ya se irá viendo lo que pasa". Unas palabras que llevaban la sorpresa al plató y en especial a José Antonio Avilés: "¿Perdona? ¿Ya se irá viendo lo que va pasando? Creo que el subconsciente ahora te ha fallado y has dicho que según pase el tiempo se irá viendo".

"Quiero decir que estáis muy ansiosos todo el tiempo y que ya se irá viendo", aclaraba ella, pero no convencía del todo a los presentes en plató. "Te han entrado los sudores con esto, lo has dicho tú", volvía a repetir Avilés. Además, la modelo confesaba los plantes que tenía con Luitingo una vez salga de la casa: "Vamos a vernos en Navidad en Sevilla".

| Mediaset

Además, una vez más, se ha negado a hablar de su relación con su novio Pablo: "Os entiendo y sé que habéis visto esa cercanía con Luis. Pero mi concurso no solo se ha basado en eso, se ha basado en mucho más. Entonces me gustaría que se dejase de lado todo ese tema que os encanta, pero...", ha dicho Jessica.