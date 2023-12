El novio de Jessica Bueno estalla y cuenta toda la verdad: han roto tras 'GH VIP'

El novio de Jessica Bueno ha roto su silencio tras la salida de la modelo de ' GH VIP '. En los últimos meses, la que fuese concursante del reality ha iniciado una relación que podría ir más allá de la amistad con Luitingo. Su complicidad ha sido obvia ante las cámaras, por lo que 'GH VIP' ha dedicado multitud de horas a estos dos jóvenes.

Sn embargo, Jessica Bueno tenía novio antes de entrar en 'GH VIP', lo que le impedía avanzar con Luitingo. Tras ser expulsada, la modelo se negó a hablar de su relación sentimental: "Me gustaría que se centrase mi concurso sobre mi paso por la casa. He hablado de Pablo, pero ahora que no estoy allí dentro he decidido que él no ha sido concursante de 'GH VIP' y respeto su privacidad. Es una cosa que forma parte de nuestra intimidad y no me siento cómoda hablando de eso y sobre todo por él".

No obstante, ha sido Pablo, el novio de Jessica Bueno quien ha roto su silencio en las últimas horas: "Después de una semana de desconexión completa vamos a poner los puntos sobre las íes. Me he cansado de escuchar mentiras. Se han dicho mentiras cuando esta persona estaba en la casa, pero no podía defenderme y, además, no quería, pero ahora sí quiero".

"Cuando salió Jessica ese viernes hablé con ella por la mañana por teléfono y le comunique que no quería continuar mi relación con ella. Confirmo que he sido totalmente respetuoso, firme y leal todo ese tiempo. A partir de ahí, puedo hacer lo que me apetezca con mi vida", añadía Pablo.

"El domingo por la tarde vi a Jessica en persona antes de su debate nocturno para decir cómo me había sentido (Otra mentira). Ya os podéis imaginar. Me cansan las mentiras y los ocultamientos", escribía en sus redes sociales.

"No voy a decir nada más al respecto. Solo pido que me dejen hacer mi vida, ya que no quiero saber nada de tele ni de esos dos meses y medio del pasado. Por favor, respetadme, mi vida es mucho más llena que todo eso y la voy a disfrutar", concluía el comunicado Pablo tras la salida de Jessica Bueno de 'GH VI'.