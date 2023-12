Luitingo, Pilar Llori y Michael Terlizzi, últimos nominados de 'GH VIP'

'GH VIP' ya ha vivido sus últimas nominaciones este jueves 30 de noviembre. Los fans del reality están de celebración tras el regreso de esta mítica ceremonia, que ha dejado en la palestra a cuatro nuevos famosos. En esta ocasión, las nominaciones han cambiado y los concursantes han votado en positivo.

Unas nominaciones que han llegado después de la expulsión de Jessica Bueno, que se ha despedido de Luitingo. Además, Laura Bozzo ha pagado 50.000 euros del premio para convertirse en finalista, por lo que no ha podido ser nominada.

Así han sido las nominaciones:

Carmen Alcayde : Albert Infante (2) y Naomi Asensi (1)

: Albert Infante (2) y Naomi Asensi (1) Naomi Asensi : Carmen Alcayde (2) y Albert Infante (1)

: Carmen Alcayde (2) y Albert Infante (1) Laura Bozzo : Albert Infante (2) y Carmen Alcayde (1)

: Albert Infante (2) y Carmen Alcayde (1) Luitingo : Michael Terlizzi (2) y Carmen Alcayde (1)

: Michael Terlizzi (2) y Carmen Alcayde (1) Pilar Llori : Naomi Asensi (2) y Albert Infante (1)

: Naomi Asensi (2) y Albert Infante (1) Michael Terlizzi : Luitingo (2) y Albert Infante (1)

: Luitingo (2) y Albert Infante (1) Albert Infante: Carmen Alcayde (2) y Naomi Asensi (1)

Así han quedado los puntos:

Pilar Llori : 0

: 0 Michael Terlizzi : 2

: 2 Luitingo : 2

: 2 Naomi Asensi : 4

: 4 Carmen Alcayde: 6

6 Albert Infante: 7

Por lo tanto, los nominados de esta semana son Luitingo, Michael y Pilar Llori. De este modo, Carmen Alcayde, Albert Infante y Naomi Asensi se ha sumado a Laura Bozzo como finalista de 'GH VIP'.

Jessica Bueno, última expulsada de 'GH VIP'

| Mediaset

Jessica Bueno y Pilar Llori han llegado a la gala enfrentándose a la opinión de la audiencia. Con sus votos, el público ha decidido salvar a Pilar, expulsando por la puerta de atrás a Jessica Bueno de 'GH VIP'.

"Estoy tranquila, ya se acabó, me da pena no haberlo vivido hasta el final, pero mi cuerpo sabía que yo me marchaba. Antes me estaba arreglando, me ponía en situación, y ya me veía abrazando a mis niños y en mi vida de fuera. Estoy tranquila porque no he podido hacer más de lo que he hecho, aunque creo que la gente ha podido conocerme como soy. Si han decidido que es el momento de marcharme, lo acepto", eran sus palabras tras la expulsión.