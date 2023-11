Jessica Bueno es expulsada de 'GH VIP' y su madre da la clave: 'Le habrá perjudicado

'GH VIP' ha vivido su expulsión más definitiva en la casa de 'GH VIP'. Tras la salvación del resto de nominados, Jessica Bueno y Pilar Llori han llegado a la gala enfrentándose a la opinión de la audiencia. Con sus votos, el público ha decidido salvar a Pilar, expulsando por la puerta de atrás a Jessica Bueno de 'GH VIP'.

Con un grito, Pilar Llori celebraba la expulsión de su enemiga, antes de disculparse por la reacción. Además, volvía a la casa para reencontrarse con sus compañeros, que no se esperaban su regreso. De hecho, Luitingo, Michael Terlizzi y Laura Bozzo tenían claro que Jessica Bueno debía llegar a la final de 'GH VIP'.

| Mediaset

"Estoy tranquila, ya se acabó, me da pena no haberlo vivido hasta el final, pero mi cuerpo sabía que yo me marchaba. Antes me estaba arreglando, me ponía en situación, y ya me veía abrazando a mis niños y en mi vida de fuera. Estoy tranquila porque no he podido hacer más de lo que he hecho, aunque creo que la gente ha podido conocerme como soy. Si han decidido que es el momento de marcharme, lo acepto", eran sus palabras tras la expulsión.

"Estaba llegando al punto de preocuparme de más sobre el exterior. Necesitaba ya hablar con personas que son importantes para mi, porque sentía que cada vez estaba más sumergida en esta burbuja y experiencia maravillosa. No podía dejarme llevar como lo estaba haciendo", concluía antes de ver por última vez a Luitingo.

| Mediaset

Tras la expulsión, Jessica Bueno y Luitingo se reencontraban entre lágrimas.

"Muchas gracias a todo el mundo por el apoyo que nos han dado"; decía Pilar Llori, que se quedaba sin palabras

"El que manda es el público y algo habrá visto que no les habrá gustado, pero ella lo he hecho con todo el corazón. Ella ya lo dirá todo, yo estoy aquí para recibirla. Seguramente le habrá perjudicado su relación con Luitingo, pero yo solo he visto que allí dentro la estaba haciendo feliz", eran las palabras de la madre de Jessica.