Lo que pasa debajo de las sábanas te dejará sin habla: el inesperado vídeo de 'GH DÚO'

Telecinco ha emitido este domingo 21 de enero el segundo debate de 'GH DÚO', que ha dejado una imagen inesperada para los espectadores. La pareja de Finito y Keroseno se ha convertido en la gran protagonista del reality. Los hermanos, que participaron en 'El Conquistador' de La 1, están protagonizando multitud de disputas con sus compañeros.

Sin embargo, Finito también ha sido protagonista por lo que ha hecho debajo de las sábanas. 'GH DÚO' ha mostrado un vídeo en el que se ve al concursante entrar a la habitación a oscuras con una lámpara y meterse en la cama. Es entonces cuando se ve como se enciende la lámpara y se empiezan a mover las sábanas de una forma muy extraña.

"Estaba pajeándose que asco", ha escrito un usuario en X tras publicarse el vídeo. De hecho, algunos también han señalado a 'GH DÚO' por mostrarlo: "Hombre es evidente lo que estaba haciendo y la verdad que podríais haber respetado un poco su privacidad". Sin embargo, otros también han recordado que lo podría haber hecho en la intimidad del baño, donde no hay cámaras.

Además, este no ha sido el único momento surrealista que ha protagonizado Finito. Ya en directo, durante el debate, los concursantes se estaban posicionando para la expulsión. "Hoy mismo me he tenido que levantar de la mesa cuando estábamos comiendo porque no estaba nada cómoda", explicaba Ana María Aldón mientras se ponía detrás de Finito.

Posteriormente, Marc se ha posicionado también con Finito y es en ese momento cuando todos los concursantes han saltado tras lo que acababa de ocurrir. Y es que Finito se había tirado un pedo en pleno directo de 'GH DÚO'.

"Esto es de no haber tenido una educación en su vida. Se ha tirado un pedo delante de todos, esto es una vergüenza. Todo no vale Ion", ha apuntado Manuel. "Yo no me voy a quedar ahí a tragármelo lo siento", ha señalado Lucía. "He comido mucho", ha admitido Finito.

| Mediaset

Ion Aramendi le ha preguntado a Finito qué había pasado. "He comido y tengo la barriga revoltosa; y cuando hablan de mí... ¿qué hago? ¿Me lo quedo dentro y me pongo malo?", subrayaba Finito.

"Cuidado porque un pedo puede convertirse en un arma química. Y recuerdo que según el tribunal de la AYA, la utilización de armas químicas está absolutamente prohibida en cualquier contienda...", bromeaba Ion Aramendi. "Os dejo un momento para que se airee la situación", sentenciaba el presentador.