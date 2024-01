Desvelado el nuevo proyecto de Cristina Porta que la lleva fuera de España

Tras anunciar su salida de Mediaset , ya se conoce el nuevo proyecto de Cristina Porta, que la lleva fuera de España. Hace tan solo unos días, la periodista anunciaba que, tras dos años ligada a Telecinco y Cuatro, se despedía de todos los proyectos para iniciar una nueva aventura. Sin embargo, hasta ahora no se sabía cual era su nuevo destino profesional.

"Todo lo que he vivido en estos pasillos en 2 años… me lo llevo conmigo. Gracias a ello, hoy piso más fuerte. Volveré", escribía Cristina Porta en sus redes sociales.

Finalmente, ha salido a la luz que Cristina Porta da su salto internacional como concursante de 'La Casa de los Famosos'. La periodista formará parte de la versión de 'Gran Hermano' mexicana, que arrancará en tan solo unos días.

"¡Prepárense! Ella llega a ponerle mucha actitud a esta competencia. ¿Dónde están los fans de nuestra nueva confirmada Cristina Porta?", compartían desde la cuenta oficial del reality de Telemundo, con una imagen de Cristina Porta. Por lo tanto, se trata de la primera española que participa en 'La Casa de los Famosos', que es todo un fenómeno social en México.

Recordamos Cristina Porta saltó a la fama por su participación en 'Secret Story', donde encontró el amor con Luca Onestini. Previamente, fue reportera del mítico programa ‘Cazamariposas’ o ' Sálvame '. Tras su salida del reality de convivencia, ha sido colaboradora de 'Ya son las ocho', 'Ya es verano', 'Cuatro al día' o 'Sálvame', hasta su cancelación en Telecinco .

En verano, participó en su segundo reality en '¡ Vaya Vacaciones !', junto a Jorge Pérez. Tras su salida, se incorporó como colaboradora de 'Así es la vida' durante el verano.

| Mediaset

Su último proyecto ha sido el podcast 'For Fans', que ahora ha pasado a manos de Carmen Alcayde: "Me da mucha pena porque aquí hay un equipo maravilloso. Llevo dos años trabajando en Mediaset, y la verdad que me lo he pasado muy bien. Pero creo que el broche de oro ha sido este programa, que me ha permitido hacer mi trabajo y ser yo, además de hacerlo con Joao", se despedía Cristina Porta.