Laura Bozzo da un gran giro en 'GH VIP: arremete y rompe su amistad con Carmen Alcayde

Giro radical en la casa de ' GH VIP ' después de que Laura Bozzo haya roto su amistad con Carmen Alcayde. Todo ha ocurrido tras la última gala, en la que los concursantes recibieron la visita de sus familiares, que también pudieron nominar. Unas nominaciones que han generado un cisma entre Laura Bozzo y Carmen Alcayde, hasta ahora grandes amigas al pertenecer al team naranja.

Todo empezó cuando Pedro, el hermano de Carmen Alcayde, nominó a Laura con un punto "por pura estrategia". Además, la periodista le explicó que su hermano le había dicho que la peruana le hablaba mal. Algo que ha hecho enfadar a una Laura dispuesta a romper su relación con su gran aliada del team naranja en 'GH VIP'.

| Mediaset

Tras la gala, Carmen Alcayde intentó quitarle hierro al asunto diciendo que ella también está nominada por la nominación de la hermana de Pilar, pero que ella no se enfada. Sin embargo, nada hacía cambiar de opinión a Laura: "Claro, como dice que te trato mal", se quejaba Laura Bozzo a Carmen. Por su parte, la periodista lamentaba que su hermano hubiese nominado a su amiga: "Mi hermano me la ha liado, porque sabiendo cómo es Laura".

Pese a que la nominación de Laura Bozzo podría entrar dentro de una estrategia pensada, Naomi Asensi consideraba que esto ha hecho que se enemisten con Laura Bozzo. Carmen iba más allá: "Para Laura, he muerto, ha sido una crátercagada de mi hermano". Es por ello que Carmen Alcayde intentaba acercar posturas con la presentadora, que no quería entrar en razón: "A partir de ahora no te voy a hablar mal, te voy a hablar con educación y respeto", decía con ironía.

| Mediaset

Durante unos minutos, Carmen y Laura han estado enemistadas, ya que Laura no quería saber nada de su amiga. Sin embargo, Carmen Alcayde ha conseguido que llegara la reconciliación quitando importancia al comentario de su hermano. Laura ha terminado cediendo y ha lamentado "la mierda de estrategia" que se han marcado los familiares en 'GH VIP'.