'GH VIP' anuncia una mala noticia que afecta directamente al team naranja

' GH VIP ' anuncia cambios inesperados en la casa, que podrían afectar directamente al team naranja. Telecinco emite este domingo 26 de noviembre una nueva entrega del debate, presentado por Ion Aramendi. Una entrega en la que se repasará la última hora de la casa de 'GH VIP', como la reacción de Jessica Bueno a las palabras de su madre sobre Luitingo.

Asimismo, la lista que se reducirá a solo tres candidatos a la expulsión con la salvación de los dos menos votados: Carmen, Jessica, Laura, Michael y Pilar. Recordamos que Carmen, Laura y Michael son habituales en las nominaciones, mientras que Pilar se vuelve a enfrentar al público tras la repesca. En el caso de Jessica Bueno, lleva un mes y medio sin ser nominada, tras la anterior de Zeus Montiel en la anterior gala.

Los nominados se someterán, además, a nuevos dilemas tras ser partícipes anoche de una emocionante gala de reencuentros familiares.

| Mediaset

Por otro lado, se procederá a la clausura de uno de los dormitorios. Esto dará lugar a la unificación de los concursantes en una única habitación para pernoctar. Por lo tanto, se disuelven los dos equipos, ya que hasta ahora se dividían en el team naranja y team azul, en función de la habitación en la que duermen.

La gala ofrecerá también la resolución de la prueba semanal. Además, 'GH VIP' contará en el plató con la presencia de Zeus, último expulsado, y Susana, que comentarán cómo han sido sus primeros días fuera de la casa.

Zeus Montiel, último expulsado de 'GH VIP'

| Mediaset

Zeus Montiel, después de decidir no salvarse la semana anterior, ha sido nuevo expulsado de ' GH VIP '. "Lo necesitaba porque llevaba un par de semanas mentalmente muy desgastado. No hay más que verme, me veo cansado. Lo siento, pido disculpas a la gente a la que haya podido defraudar en el programa", empezaba su despedida Zeus.

Sin embargo, Zeus Montiel no ha tenido que esperar a llegar al plató de 'GH VIP' para volver a ver a Susana, que se encontraba en la casa por la visita de familiares. "Te he estado viendo todo el rato, no sabes lo que te he echado de menos", le decía Susana. "Han pasado tantas cosas que vas a flipar", añadía la concursante expulsada.