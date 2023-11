Jessica Bueno pasa de su madre y se mete en la cama con Luitingo en 'GH VIP'

La visita de la madre de Jessica Bueno no ha servido para mucho y es que la joven ha pasado completamente de sus palabras. Este jueves 23 de noviembre, durante la undécima gala de ' GH VIP ', los concursantes recibieron la visita de sus familiares. Jessica Bueno pudo escuchar un mensaje de su tía, recibir unas prendas de sus hijos y reencontrarse con su madre.

No obstante, lo más destacado de la visita fue las palabras que le dijo sobre su novio, haciendo referencia directa a Luitingo. "Pablo ahí está en casa, todo bien, perfecto, tú pásatelo bien, disfruta que no sabes lo que te queda", le decía inicialmente su madre. “No quiero hacer nada que os decepcione”, aseguraba Jessica Bueno, a lo que su madre le decía: "Pues escúchame, la 'manita relajá".

| Mediaset

Todo apuntaba a que estas palabras harían que Jessica Bueno se distanciara ligeramente de Luitingo tras su acercamiento en la casa de 'GH VIP'. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, ya que, tan solo unas horas después de las palabras de su madre, Jessica Bueno volvía a dormir al lado de Luitingo. De este modo, la concursante desoye el consejo de su madre y ha mantenido la misma relación con el cantante.

“¿Cómo me voy a agobiar? Si me agobio, te lo digo”, decía la joven a Luitingo. “¿Cómo no voy a estar cómoda contigo, si me das mucha alegría?”, añadía, también comentándole las palabras que le había dicho su madre. Tras conocerlo, Luitingo le decía que “ahora yo me voy apara allá (para otra cama)”, pero eso no ocurría y una vez más dormían uno junto al otro.

| Mediaset

Recordamos, además, que Jessica Bueno podría estar viviendo una de sus últimas semanas en 'GH VIP', ya que ha salido nominada. Hace tan solo una semana, la modelo también estaba en la lista, pero Zeus Montiel conseguía salvarla con un poder. En esta ocasión, Jessica Bueno se enfrenta a la decisión de la audiencia nominada junto a Michael Terlizzi, Pilar Llori, Carmen Alcayde y Laura Bozzo.