Jessica Bueno, Michael, Pilar, Carmen Alcayde y Laura, décimos nominados de 'GH VIP'

'GH VIP' ya ha vivido sus décimas nominaciones este jueves 23 de noviembre. Los fans del reality están de celebración tras el regreso de esta mítica ceremonia, que ha dejado en la palestra a cuatro nuevos famosos. En esta ocasión, no han sido los concursantes los que han nominado, sino que lo han hecho sus familiares, bajo la mirada de los participantes.

Unas nominaciones que han llegado después de la expulsión de Zeus Montiel, que se ha podido reencontrar con

Así han sido las nominaciones:

Laura Bozzo : Jessica Bueno (3), Luitingo (2) y Pilar Llori (1)

: Jessica Bueno (3), Luitingo (2) y Pilar Llori (1) Albert Infante : Jessica Bueno (3), Michael Terlizzi (2) y Luitingo (1)

: Jessica Bueno (3), Michael Terlizzi (2) y Luitingo (1) Carmen Alcayde : Jessica Bueno (3), Michael Terlizzi (3) y Laura Bozzo (1)

: Jessica Bueno (3), Michael Terlizzi (3) y Laura Bozzo (1) Luitingo : Pilar Llori (3), Albert Infante (2) y Carmen Alcayde (1)

: Pilar Llori (3), Albert Infante (2) y Carmen Alcayde (1) Michael Terlizzi : Carmen Alcayde (3), Naomi Asensi (2) y Laura Bozzo (1)

: Carmen Alcayde (3), Naomi Asensi (2) y Laura Bozzo (1) Naomi Asensi : Jessica Bueno (3), Michael Terlizzi (2) y Pilar Llori (3)

: Jessica Bueno (3), Michael Terlizzi (2) y Pilar Llori (3) Pilar Llori : Michael Terlizzi (3), Jessica Bueno (2) y Carmen Alcayde (3)

: Michael Terlizzi (3), Jessica Bueno (2) y Carmen Alcayde (3) Jessica Bueno: Laura Bozzo (3), Albert Infante (2) y Pilar Llori (1)

Así han quedado los puntos:

Jessica Bueno : 14

: 14 Michael Terlizzi : 9

: 9 Pilar Llori : 6

: 6 Carmen Alcayde: 5

5 Laura Bozzo: 5

5 Albert Infante : 4

: 4 Luitingo : 3

: 3 Naomi Asensi: 2

Por lo tanto, los nominados de esta semana son Jessica Bueno, Michael Terlizzi, Pilar Llori, Carmen Alcayde y Laura Bozzo. En esta ocasión, no ha habido poder de inmunidad o de salvación.

Zeus Montiel, último expulsado de 'GH VIP'

Zeus Montiel, después de decidir no salvarse la semana anterior, ha sido nuevo expulsado de ' GH VIP '. "Lo necesitaba porque llevaba un par de semanas mentalmente muy desgastado. No hay más que verme, me veo cansado. Lo siento, pido disculpas a la gente a la que haya podido defraudar en el programa", empezaba su despedida Zeus.

Sin embargo, Zeus Montiel no ha tenido que esperar a llegar al plató de 'GH VIP' para volver a ver a Susana, que se encontraba en la casa por la visita de familiares. "Te he estado viendo todo el rato, no sabes lo que te he echado de menos", le decía Susana. "Han pasado tantas cosas que vas a flipar", añadía la concursante expulsada.