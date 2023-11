El público da la estocada definitiva al equipo azul: Laura Bozzo se salva en 'GH VIP'

La casa de ' GH VIP ' ya tiene a un concursante menos entre sus filas. Una de las expulsiones más controvertidas ha sucedido durante la undécima gala del reality, ya que, por sorpresa, Laura Bozzo ha llegado nominada al jueves. La presentadora siempre se había salvado durante la semana y estaba en peligro frente a Zeus Montiel con unos porcentajes muy ajustados.

Sin embargo, pese a los miedos del team naranja, Laura Bozzo era la menos votada de la noche. Por lo tanto, Zeus Montiel, después de decidir no salvarse la semana anterior, era el nuevo expulsado de 'GH VIP'.

"Que se vaya preparando Ion porque el domingo no va a haber una Laura, va a haber cinco. Cinco locas como Laura", decía Bozzo al saber que se había salvado, antes de hacer la croqueta en la sala de expulsión de 'GH VIP'. "¡Estoy histérica!", decía antes de dedicársela a Ion Aramendi, su "amor platónico".

| Mediaset

"Lo necesitaba porque llevaba un par de semanas mentalmente muy desgastado. No hay más que verme, me veo cansado. Lo siento, pido disculpas a la gente a la que haya podido defraudar en el programa", empezaba su despedida Zeus.

"Agradezco muchísimo que hayáis pensado en mi para estar aquí y he intentado luchar hasta el final. Siempre he dicho que pese a no haber cruzado la línea de meta me siento campeón, he ganado muchas cosas, hermanos, amigos y una pareja, Susana, que la quiero con locura", añadía.

"Gracias a todos vosotros, desde el primero hasta el último, por lo que habéis conseguido. Por las cosas que me habéis hecho aprender, porque he aprendido mucho de mi, pero llega un momento que no podía más. Espero que la gente me entienda y pido disculpas a los que haya podido defraudar", eran sus últimas palabras antes de abandonar 'GH VIP'.

| Mediaset

Sin embargo, Zeus Montiel no ha tenido que esperar a llegar al plató de 'GH VIP' para volver a ver a Susana, que se encontraba en la casa por la visita de familiares. "Te he estado viendo todo el rato, no sabes lo que te he echado de menos", le decía Susana. "Han pasado tantas cosas que vas a flipar", añadía la concursante expulsada.