El pasado televisivo de Albert: participó en un programa de Antena 3 antes de 'GH VIP'

Albert Infante se ha convertido en uno de los principales protagonistas de ' GH VIP '. El catalán, que volvió a entrar al reality tras la repesca, es uno de los principales miembros del conocido como team naranja. Tras desligar su concurso de Michael Terlizzi, ahora Laura Bozzo, Carmen Alcayde y Naomi Asensi son sus tres principales apoyos.

Sin embargo, antes de entrar a 'GH VIP', Albert Infante tuvo un largo recorrido televisivo, participando en programas de Telecinco y Antena 3 . Lo más conocido es su paso por ' Got Talent ' en 2021, donde consiguió el codiciado pase de oro de la mano de Santi Millán. Albert protagonizó un número de taconeo flamenco, pero lo que enamoró al jurado fue su simpatía y su gracia innata, por lo que consiguió llegar a las semifinales de 'Got Talent'.

| Mediaset

Cuatro años antes, en 2017, también intentó suerte en el programa 'Cámbiame', que Telecinco emitía en la sobremesa. Sin embargo, no logró ser uno de los elegidos para una transformación física de Cristina Rodríguez, Natalia Ferviú y Pelayo Díaz. “Mi cara es como la de una liebre corriendo ¿y qué hago yo con esto?” fue la carta de presentación de Albert Infante en ‘Cámbiame’.

No obstante, ahora, también ha salido a la luz la participación de Albert Infante en 'Ahora Caigo' de Antena 3. "Me quiero pagar mi carrera y si sobra quiero ayudar a mis padres con la hipoteca", decía sobre lo que haría con el premio. "Yo vengo de Mataró, Barcelona, pero tengo medio corazón partido en Calasparra, que también la llevo en el corazón".

| Atresmedia

"Quiero decir que tengo un canal de Youtube que cuelgo mis cosas por si os queréis entretener un ratito. Estaba hablando con las que nos lleva y le he preguntado si me dejaría bailar flamenco. Si me dejas hacer unos pasillos...", le proponía Albert Infante a Arturo Valls en 'Ahora Caigo'.

"Muchas gracias por darme la oportunidad", le decía después de bailar en el centro del plató de 'Ahora Caigo'. Cabe destacar que físicamente vemos a un Albert Infante muy cambiado, sobre todo porque llevaba el pelo corto, mientras que ahora se lo ha dejado largo y rizado.