Jessica Bueno recibe el peor de los mensajes de su madre sobre su novio en 'GH VIP'

Los concursantes de ' GH VIP ' han recibido la visita de sus familiares durante la gala 11 en Telecinco . Jessica Bueno ha entrado a la sala de las ilusiones, donde no podía esperarse lo que iba a vivir ahí: poder ver a su madre Loli. Una visita con la que ha podido conocer noticias de su familia en su encierro en 'GH VIP'.

De este modo, lo primero que se ha encontrado Jessica Bueno ha sido con un espejo en el que se ha mirado y ha explicado en lo que cree que ha crecido desde que entró en 'GH VIP'. "Mi opinión también vale, aunque sea contraria a lo que otros días, no debo tener miedo a dar mi opinión y no hundirme cuando darla puede generar un poco de caos".

Además, Jessica Bueno se ha roto al ver la imagen de su tía, que le ha dedicado unas bonitas palabras. "Sé fuerte, todos estamos muy orgullosos de ti, aguanta que todos estamos bien", le decía su familiar. “Os echo de menos y os quiero”, ha entonado entre lágrimas la concursante.

Sin embargo, las sorpresas no habían terminado para Jessica Bueno, ha tenido que abrir un armario en la sala en el que le esperaba ropa de sus hijos. "Esto es de mis niños", ha entonado al verlo y no ha podido evitar las lágrimas de nuevo. "Les echo tanto de menos, necesito sentirles y verlos", decía la concursante.

Jessica Bueno ha podido abrazar a su madre, que le ha desvelado que los niños y todo está bien fuera. "Estás siendo tú misma y quiero que sigas disfrutando, cuando salgas ya se acabó. Los niños están bien", ha sido el primer mensaje que ha querido transmitirle Loli a su hija.

"Me gusta que disfrutes, disfrázate, baila, ríe y sigue como tú eres. El corazón lo tienes muy grande, tu familia está muy orgullosa de ti", añadía su madre. "Es como vosotros me habéis educado, me acuerdo tanto de vosotros", ha contestado ella muy emocionada.

Finalmente, Jessica ha querido saber cómo está viviendo todo fuera su pareja y su madre le ha dicho algo: "Pablo ahí está en casa, todo bien, perfecto, tú pásatelo bien, disfruta que no sabes lo que te queda".

“No quiero hacer nada que os decepcione”, ha asegurado Jessica Bueno. "Pues escúchame, la 'manita relajá", le ha pedido Loli, en una referencia directa a su relación con Luitingo en la casa de 'GH VIP'. Jessica ha querido aclarar que "no ha pasado nada" y su madre le ha dejado tranquila: "Eso lo sé yo como que te he parido".