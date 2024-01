Las redes estallan ante el 'favoritismo' de Elena en 'GH DÚO': habla con Adara

Tan solo ha pasado una semana desde que la casa de 'GH DÚO' abriese sus puertas, pero una de las concursantes ya ha recibido información del exterior. Durante la segunda gala, Adara Molinero ha entrado en directo para hablar con su madre, que ha sido una de las protagonistas de la semana. Elena Rodríguez se ha discutido con varios concursantes, pero principalmente con Ivana Icardi por defender a su propia hija.

De este modo, Adara Molinero ha entrado en directo para darle consejos a su madre para que pueda vivir el concurso lo más tranquila posible. Recordamos que Adara ha vivido en esa saca hasta en tres ocasiones, durante 'GH 17', 'GH VIP 7' alzándose como ganadora y 'Secret Story'.

"Perdóname si te ha molestado algo de lo que he dicho o hecho", ha sido lo primero que le ha dicho Elena a Adara cuando ha conectado en pleno directo. "No, tú no te quedes pensando y sé directa", le decía Adara sobre si tenía alguna pregunta.

De este modo, la joven no dudaba en tranquilizar a su madre: "Hay mucha gente que apoya, que te quiere y que te entiende. Haz el concurso como tú eres, disfrútalo como tú eres".

"Continuamente pienso en qué consejo me darías. Se ha cambiado el papel, siento que tú eres la madre y yo la hija", le decía, antes de despedirse emocionadas. Además, justo antes de colgar la llamada, Elena enviaba un mensaje a su pareja, mientras que Adara Molinero no dudaba en decirle que su novio también está muy enamorado.

Cabe destacar que esta entrada de Adara Molinero ha provocado multitud de críticas a 'GH DÚO' en redes sociales. Muchos han señalado al programa por favoritismo, ya que Elena Rodríguez ha sido la única en recibir información del exterior. Además, esta ha llegado tan solo una semana después de iniciar el reality.

Minutos antes, Elena Rodríguez e Ivana Icardi hacían las paces tras varias conversaciones en la casa. La argentina le pedía perdón a su compañera por haber hablado de su nieto, pese a que no lo había hecho con mala intención. Rodríguez, por su parte, aceptaba sin dudar las disculpas.