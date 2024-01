La audiencia no compra a Luca Onestini: de ganador a primer expulsado de 'GH DÚO'

Luca Onestini no ha conseguido el apoyo de la audiencia en su segundo reality en España. Pese a que hace tan solo dos años se proclamó como ganador de 'Secret Story', ese mismo público ahora le ha convertido en el primer expulsado de 'GH DÚO'. Todo en una nominación en la que había nueve concursante, aunque a la gala solo ha llegado junto a Ivana Icardi, Marta López y Efrén Reyero.

De este modo, el duelo final se ha vivido entre la propia pareja. Marta y Efrén eran los menos votados y salvados y las líneas se volvían a abrir para Luca Onestini e Ivana Icardi. Finalmente, con un 60% de los votos, el italiano ha sido el más votado para abandonar la casa y convertirse en el primer expulsado de 'GH DÚO'.

"Esto lo ha elegido la audiencia y es correcto, lo respeto, solo faltaría. No creo que sea algo que haya hecho aquí en 'GH DÚO', porque creo que no he hecho nada malo, no creo que me merezca ser el primer expulsado. Lo voy a aceptar y llego a plató sin ningún problema, he hecho lo que tenía que hacer, siendo yo mismo y con la cabeza alta", decía tras conocer su expulsión.

"En mi vida la media medida no me gusta, soy de blanco o de negro, la otra vez he ganado y ahora soy el primer expulsado. Siempre soy el primero en algo...", añadía cuando Marta Flich le recordaba que había ganado 'Secret Story'.

Por su parte, Ivana Icardi no se imaginaba seguir concursando en 'GH DÚO', ya que pensaba que las peleas con Elena Rodríguez la habían perjudicado. "Cuando me vean en la casa, si con Efrén se habrán quedado muertos, no me quiero imaginar ahora", decía muy contenta Ivana Icardi.

"Quiero agradecer a todas las personas que han votado porque lo han intentado hacer. Estoy emocionado, pero los juegos aún no han terminado, si hay repesca estaremos ahí. Quiero con todo mi corazón a mi hermano y estoy aquí para recibirlo", decía un Gianmarco muy emocionado desde el plató de 'GH DÚO'.