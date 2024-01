Ana María Aldón se enfrenta a su discusión más dura en 'GH DÚO': 'Sé cómo manipula...'

Pese a ser pareja, Ana María Aldón y Marc Florensa están viviendo altibajos en su relación dentro de la casa de 'GH DÚO'. El joven catalán fue representante de Ana María Aldón y cortaron su relación laboral no de la mejor manera posible. En las últimas horas en 'GH DÚO' han dicho cosas muy duras el uno del otro.

Todo comenzó con una historia del pasado de Ana María Aldón sacada por Asraf Beno que, según la concursante, no estaba contando bien Marc. "Te estás inventando la historia, nada tiene que ver con la realidad", le increpaba. "Yo no voy a hablar, yo voy a hablar de mis cosas y ya está", sentenciaba muy molesta.

A Marc Florensa esta actitud le molestó y señaló a Ana María Aldón que luego dice que no le corta ni le coarta: "Tú ves cosas muy complejas". "Está aquí por estas cosas. Si no no estaría", decía en voz alta el representante.

Una vez en la habitación, Ana María Aldón le dijo a Marc Florensa si le había escuchado a Asraf: "Tranquila, que escucho mucho mejor que tú a veces". "Vete a la mierda, solo hablas tú, eres un monólogo", le respondió Ana María muy cabreada. Esta discusión hizo derrumbarse a Ana María y romper a llorar.

Además, Marc Florensa no dudó en asegurar que sabía como Ana María "manipula a las masas. Luego te pone 'ojitos'". Y es que, pese a concursar como pareja de 'GH DÚO', los concursantes están protagonizando momentos muy tensos en la casa.

Ya en directo, Ion Aramendi les ha dado paso para ver en qué situación se encuentran ahora mismo. Para Marc Florensa, la personalidad de Ana María Aldón le sobrepasa: "A lo mejor me estoy equivocando, pero yo lo he vivido así". El representante ha explicado que el trato que tienen en la casa es diferente al que tenían cuando trabajaba con ella.

Por último, Marta López le ha dicho a Ana María que a veces la ve muy mandona. Ana María se ha quedado muy afectada tras estas palabras, rompiendo a llorar durante el directo de 'GH DÚO' en Telecinco.