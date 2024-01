Avance de 'La Isla de las Tentaciones': Álex se enfrenta a la infidelidad de María

Las parejas de 'La Isla de las Tentaciontes' siguen avanzando con los solteros y las solteras. Tras la primera caída en la tentación, llega el momento de que Álex afronte su hoguera más difícil al enterarse de que Marieta ha traspasado los límites. Y es que, en sus primeras horas en villa montaña, Marieta ya sentía una conexión especial con Sergio, con el que las cosas han ido a más hasta hacer saltar la luz de la tentación roja.

Tras conectar de primeras, los dos se iban al jacuzzi para estar a solas y allí empezaba a subir la temperatura. Marieta se sentaba encima de Sergio mientras estaban metidos en el agua y poco a poco la tensión se iba palpando cada vez más y ella le confesaba algo. "Esto es jugar mucho, me da miedo que me gustes y yo no te guste a ti", decía.

"¿Qué te crees que yo soy de piedra?", decía ella a su tentador mientras las caricias y el acercamiento cada vez iban a más hasta que terminaba pasando. Marieta caía en la tentación con Sergio entre besos en el jacuzzi, lo que hacía saltar la luz roja por primera vez en villa playa ante la sorpresa de los chicos. Cabe destacar que después de eso cada uno se ha ido a su habitación y no han pasado la noche juntos.

| Mediaset

Por otra parte, Ana estará muy preocupada al saber que su conexión con Napoli va cada vez a más. No dejará de preguntarse qué pensará Borja cuando se entere viendo las imágenes.

Mientras la temperatura subirá en Villa Montaña y Villa Playa, las cinco parejas se enfrentarán también a novedades en la dinámica del reality. Sandra Barneda anunciará a los chicos que deberían elegir a una de sus novias "para que no vea imágenes en la hoguera". ¿Cómo se tomarán ellas su decisión?

| Mediaset

Recordamos que 'La Isla de las Tentaciones', con un 13,9% y 1.115.000, lideró la noche del martes congregando a 3,4 millones de espectadores únicos. Contó con gran seguimiento entre los mejores de 55 años (20,7%). En su segundo día, el reality subió a un 14,1% y 1.127.000, reuniendo a más de 3,2M de espectadores únicos.