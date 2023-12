Jessica Bueno tira a su exnovio por Luitingo en 'GH VIP': 'Nunca he estado segura'

Jessica Bueno se ha sentado en el debate de 'GH VIP' tras confirmarse por ambas partes su ruptura con Pablo Marqués. Inicialmente, la concursante ha seguido manteniendo que no quería pronunciarse sobre el tema, mandando a los espectadores a sus redes sociales para conocer toda la verdad. Sin embargo, ha terminado reflexionado sobre la situación que atraviesa.

"Nadie se ha parado a pensar que yo estaba conociendo a una persona, llevábamos 4 meses juntos, una relación que se había iniciado pocos meses después de mi divorcio. No tiene nada que ver que se haya acabado con Luis, es una decisión mía porque, ya de por sí, yo nunca he estado segura. Hay cosas que todavía tengo que curar", ha comenzado explicando Jessica.

| Mediaset

De este modo, Jessica Bueno ha afirmado que "todavía no está preparada para iniciar una relación con nadie más" porque tan solo hace un año que se separó.

Además, una vez más, la concursante ha negado que haya más que una amistad con Luitingo en 'GH VIP'. "Por mucho que hayáis visto que hay una química, una ilusión, que nos llevamos genial, pero yo no estoy preparada, yo estoy cohibida. Ojalá que me puedan entender", explicaba Jessica Bueno.

"Creo que todo el mundo sabe por la situación por la que yo he pasad. Nadie se ha parado a pensar en la situación en la que yo me encontraba, yo me puedo llevar genial con alguien, la otra persona puede tener sentimientos, pero no estoy preparada porque yo siento miedo de que algo vaya mal o funcione. Yo me agarro a que hay una relación bonita y no quiero que se estropee", ha continuado explicando.

| Mediaset

Por su parte, Pilar Llori ha reaccionado al escuchar a la que ha sido su compañera dentro de la casa: "Ella nos ha vendido en la casa su historia de amor con Pablo, estabas muy enamorada de él". "Desde el principio dije que nos estábamos conociendo, obviamente hay sentimientos y claro que estaba enamorada, pero eso no quita a que haya cosas que me echen para atrás", ha contestado Jessica muy rotunda.