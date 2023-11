Javier Fernández tira la toalla en 'GH VIP': la importante decisión que ha tomado

Javier Fernández ha tomado una importante decisión tras menos de mes y medio en la casa de 'GH VIP'. El patinador entraba al reality como el rostro estrella de la edición. Una entrada que sorprendía y sucedía unos días más tarde del estreno de 'GH VIP'.

Pese a que ha tenido tiempo para adaptarse a la convivencia, Javier Fernández ha estado unos días asegurando que quería abandonar 'GH VIP'. El deportista pedía a sus compañeros que le nominasen, pero la audiencia le salvaba de la expulsión. Es por ello que 'GH VIP' le ha dado la oportunidad de tomar él mismo la decisión sobre su futuro.

| Mediaset

"Estoy bien, como he estado diciendo desde hace tiempo. En la semana de nominación son los momentos en los que tenía la cabeza entretenida, si me iba o no", empezaba su charla con Lara Álvarez en 'GH VIP: Última Hora'. Tan solo un día antes, el patinador ya hablaba con la presentadora, que le pedía que se pensase si quería abandonar.

"He aprendido muchísimo. Es una montaña rusa, con muchos altos y bajos. He aprendido a valorar lo que tenemos nosotros en nuestro día a día y es un gran aprendizaje para las personas de esta casa", explicaba.

Además, explicaba el motivo por el que decidió entrar a 'GH VIP':" Yo siempre decía que no era una persona para entrar en un reality. Creía que si no cogía la oportunidad que me ofrecía 'GH' a lo mejor no volvía a tenerla. Ya tengo 32 años, no es que sea muy mayor, pero quiero tener una estabilidad y esto era algo que podía ser lo último".

| Mediaset

"Las primeras semanas lo pasé mal con Laura, me costó adaptarme a su forma de ser y temperamento. Cuando la conoces sabes que tiene mucho carácter, pero es una persona con mucho amor, te escucha, se arrepiente, y te da un abrazo siempre que lo necesites. Pero luego entraron los tres nuevos y eso fue crucial, porque hubo muchas discusiones y gritos, porque quiero mucho a Avilés, pero habla demasiado", añadía.

Además, explicaba que se lleva a dos personas de 'GH VIP': "Entre Gustavo y Michael son las personas que más me han arropado en esta casa. Todos me han arropado todos, pero ellos dos sobre todo. No sabía que aquí iba a encontrar a alguien don el que luego iba a seguir una amistad, porque tampoco venía con esa idea".

| Mediaset

Finalmente, Lara Álvarez hacía la esperada pregunta: "¿Quieres abandonar definitivamente 'GH VIP'?". A lo que Javier Fernández respondía afirmativamente: "Se me han pasado muchos pensamientos de toda la gente que tengo fuera. En mi mente, mi madre creo que me diría que me fuese para casa".

De este modo, el patinador ha vuelto a la casa de 'GH VIP' para despedirse de sus compañeros. Con la salida de Javier Fernández, es el tercer abandono voluntario del reality. La primera fue Oriana, que abandonó por la puerta de atrás, seguida de Karina, otro de los fichajes estrella de 'GH VIP'.