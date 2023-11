'GH VIP': Luitingo lanza un comunicado que señala directamente a Pilar y Jessica Bueno

Pese a ser expulsado, Luitingo sigue siendo uno de los grandes protagonistas de 'GH VIP'. El joven ha protagonizado varias tramas en la casa de 'GH VIP' por su relación con Pilar Llori y Jessica Bueno. La primera era su pareja, pero se acercó mucho a Bueno tras su expulsión.

De este modo, en el debate de 'GH VIP', Luitingo dejaba en directo a Pilar: "Yo salí de allí con otros pensamientos y otras cosas. El pensamiento que tengo con ella es que le vaya todo genial, pero no tengo el sentimiento para conocerla como otra cosa o tener una relación con ella". Por su parte, la joven se quedaba en shock tras las palabras: "No era lo que me esperaba para nada, la que ha ido de verdad soy yo y ha jugado conmigo".

No obstante, tras el debate, Luitingo mandaba un comunicado a los espectadores de 'GH VIP': "Después de todas las amenazas, insultos, que hemos recibido mi familia y yo… por favor que no he matado a nadie. No he robado, por favor os lo pido gente de verdad… Hay un millón de cosas peores en la vida, o que se hayan hecho en televisión, por favor…”, empieza el comunicado.

“Creo que el linchamiento que se tuvo ayer conmigo, por parte de casi todos, fue excesivamente excesivo. Pensad un poco que erais todos contra mí, y también tengo gente a la que le duelo", añade Luitingo.

Además, reconocía que no fueron buenas sus formas. "En la forma de sentir de cada persona nadie manda, por eso es algo tan difícil de juzgar. En la forma de actuar todos nos equivocamos, y en la forma de ser hasta la más correcta puede ser criticada. Quiero pedir disculpas públicamente a Pilar Llori, Jessica Bueno y por supuesto, a sus familias", recalcaba.

Luitingo pide perdón a Pilar Llori

"Para mí es y seguirá siendo una mujer de bandera. Lo que sentí en su momento lo sentí, pero quizás hay maneras de hacer ciertas cosas. La presión que en estos casos se tiene, te hacen cometer ciertos errores", destaca sobre Pilar Llori.

"Soy persona, tengo derecho a fallar por favor, pero mi intención jamás fue jugar con nadie, lo prometo. Hice todo como pude, como me vino, como lo sentí… Si tengo que pedir disculpas en televisión, por decir mis sentimientos, o lo que pienso, de una manera directa, lo haré. Me pondré delante de Pilar, reconoceré lo que tenga que reconocer, y si lo acepta, le daré un abrazo fuerte con el corazón", ha añadido Luitingo.

Además, también se ha referido a Jessica Bueno: "No he dicho en ningún momento lo que ella tiene que hacer, o sentir. He expresado lo que siento yo y me salió así… He vivido con ella momentos y conversaciones muy bonitas, me parece una mujer espectacular por dentro y por fuera como ya dije".

"No era mi intención, ni lo es, el dañar la imagen ni el concurso de nadie, y menos a través de unos sentimientos. Espero que le vaya genial, y que luche hasta el final. Un besazo enorme para ella y para toda su familia y entorno", concluye el comunicado.