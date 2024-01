'GH DÚO' anuncia una importancia sanción a sus concursantes por un motivo de peso

Los concursantes de 'GH DÚO' no aprenden y vuelven a tener otra sanción. Hace tan solo 48 horas que la suite se reabrió de nuevo tras la sanción que interpuso el programa a los concursantes por la broma de Lucía y Manuel robando en ella. Sin embargo, Ion Aramendi avisó a los concursantes de 'GH DÚO' de que iban a sufrir graves consecuencias en caso de no devolver todo el dulce.

Pese a la advertencia, algunos famosos no han cumplido esa condición, como Elena Rodríguez. La madre de Adara Molinero se ha guardado chocolate y el resto de sus compañeros lo han visto en un vídeo que ha emitido 'GH DÚO' durante la noche del martes.

Elena le quitaba toda la responsabilidad a su pareja de concurso, Asraf, y asumía su culpa. "No fui capaz de devolver esas dos onzas, pensé que no tenía importancia... Ion, aquí el azúcar es muy importante, pero ese pequeño demonio que tengo dentro me pudo", asegura Elena.

| Mediaset

Este hecho, por lo tanto, ha provocado que Ion Aramendi les informe a todos de que la suite queda clausurada de nuevo. No obstante, el enfado de Keroseno, a quien le pertenecía la suite en estos momentos junto a Ivana, era notorio: "Vienes a nuestra suite a hablar con nosotros y ahora por dos onzas nos cierran la suite", ha señalado Keroseno a Elena en pleno directo.

Por su parte, Elena les ha pedido perdón pero Ivana no parece que haya aceptado mucho las disculpas, ya que no podrán recuperar la suite. Además, Keroseno ha dicho que se prepare para cuando Elena coja la suite, puesto que tiene pensado vengarse. "Estás muy graciosa, ya me estás dejando de hacer gracia", apuntaba Keroseno.

Recordamos que la tercera gala de 'GH DÚO' ha crecido casi dos puntos respecto a la semana pasada con un 13,7%, 957.000 espectadores y 2.657.000 contactos. Ha sido líder de su franja, superando por 2,4 puntos a la segunda opción (11,3%), aunque no ha podido en coincidencia con 'Entre Tierras'. También ha sido líder en target comercial (13,5%), en menores de 55 años (13,9%) y en 25-44 años (15,7%).