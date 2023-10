El feo de Gustavo a Terelu Campos y Carmen Borrego al rechazar su carta en 'GH VIP'

Gustavo Guillermo ha tenido la oportunidad de recibir un mensaje de Terelu Campos y Carmen Borrego en la casa de 'GH VIP'. El que fuese chófer de María Teresa Campos ha celebrado su 53 cumpleaños en Guadalix de la Sierra. Es por ello que la organización le ha propuesto conseguir una carta escrita por sus seres queridos, a cambio de gastar dinero del premio final.

Como es habitual en 'GH VIP', Gustavo no ha querido mojarse y ha rechazado gastar dinero del premio: "Sois unos cracks, pero no quiero tocar el premio final. No es mío, es de mis compañeros y lo que me quieran decir y me digan en esa carta me lo podrán decir en unos días o en unas semanas", decía.

| Mediaset

De este modo, se ha quedado sin conocer lo que le han escrito Carmen y Terelu en plena polémica tras la reciente muerte de María Teresa Campos. Entre los escritos también se encontraba un mensaje de su novia, Yolanda, entre otros familiares.

Pese a que Gustavo no lo ha leído, Belén Rodríguez ha tenido la oportunidad de compartir con la audiencia las cartas escritas por las dos colaboradoras de televisión.

La primera y más escueta ha sido la de Carmen Borrego: "Hola Gustavito, quiero felicitarte y mandarte todo mi apoyo. Lo estás haciendo muy bien, me gustaría que fueras más tú y que saques tu humor. Como compañero no lo puedes estar haciendo mejor. Sé fuerte y nos vemos en la final".

| Europa Press

Por su parte, Terelu Campos ha enviado un gran mensaje a Gustavo: "Querido Gus, muchísimas felicidades en tu 53 cumpleaños. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Cuántas cosas y momentos hemos vivido juntos, tenías pelo y yo pesaba 45 kilos", empezaba.

"Hemos pasado días muy difíciles desde la muerte de mamá, se te ha echado de menos en muchos momentos, especialmente cuando tuvimos que entrar en casa. ¡Qué tristeza y qué dolor!", añadía, recordando la muerte de su madre.

"Me alegré mucho cuando te salvaron esta semana. Quédate tranquilo que todo está en orden y tu comportamiento es intachable. Deseo que, a pesar de no estar con tú gente, pases un bonito día de cumpleaños", le felicitaba Terelu Campos.

Además, le recordaba que le debe una: "¡Ah! Y cuando salgas ya me tienes que invitar a una exquisita comida en un pedazo de restaurante. Cuídate mucho. Te quiero y sé que tú a mí también", concluía la carta.