Inaceptable en 'GH VIP': Yiya amenaza a Naomi y la organización tiene que actuar

'GH VIP' sigue permitiendo comportamientos intolerables entre sus concursantes y el último ha sido protagonizado por Yiya. Desde que los tres nuevos famosos entraron a la casa, la convivencia se ha desestabilizado hasta llegar a extremos nunca vistos esta edición. Sin embargo, el conflicto ha crecido más desde que 'GH VIP' anunció que la más votada para quedarse era Naomi, algo que Avilés y Yiya no han entendido.

La que más ha estallado es Yiya del Guillén, que el jueves, en la gala, ya atacaba a Naomi. "Siendo francos, cualquiera de los dos hemos hecho más que pintarnos el rabillo del ojo, por lo que nos merecíamos mucho más estar aquí que ella", decía Yiya. Sin embargo, la ganadora decidía pasar de su compañera: "Estaba deseando que no dijeras mi nombre tras irse Albert, que he estado todo el día con ella, pero muchas gracias".

| Mediaset

En las últimas horas, la tensión ha aumentado hasta el punto de que 'GH VIP' se ha visto obligado a cortar la señal 24 horas. Yiya estallaba como nunca contra Naomi en una bronca que los espectadores no han podido ver. Sin embargo, poco después, Naomi desvelaba que Yiya la habría amenazado: "Tengo que vivir con el miedo de que en la calle... ¿qué me va a hacer en la calle?", decía.

De hecho, muchos espectadores teorizaban con la posibilidad de que la organización de 'GH VIP' hubiese expulsado disciplinariamente a Yiya tras lo sucedido. Y es que habían llamado a la joven al confesionario y estuvo desaparecida durante horas. Incluso se la escuchó por los pasillos de producción.

"Yiya está pasando por detrás llorando", advertían los concursantes. "La habrán sacado", decía Laura Bozzo. Sin embargo, Naomi decía que ella había hecho lo mismo: "A mi también me han metido por ahí para no cruzarme con ella y me han sacado por el ascensor". "Aquí va a haber movida gorda", decía Bozzo. Además, todos afirmaban que se había pasado mucho en la discusión, pero los espectadores aún no han podido ver nada de la bronca.

Cabe destacar que posteriormente Yiya volvió a la casa. Por lo tanto, se descarta que por el momento la organización haya decidido expulsarla disciplinariamente.

| Mediaset

Recordamos, no obstante, que no es la primera vez que la organización tiene que llamar la atención a Yiya. En directo en 'GH VIP: Última Hora', también se encargó a Laura Bozzo, lo que provocó que Lara Álvarez tuviese que parar el programa para hacer parar a la joven.