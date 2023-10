La audiencia de 'GH VIP' no compra las carpetas: expulsa a Pilar tras besar a Luitingo

La casa de 'GH VIP' tiene a un concursante menos. Cuatro semanas después de arrancar la edición, la audiencia ya ha decidido quién es el tercer expulsado del reality. Se trata de Pilar Llori, que sigue los pasos de Luca Dazzi y Sol Macaluso, sumándose también a las salidas de Karina y Oriana Marzoli.

Recordamos que Laura Bozzo, Gustavo Guillermo, Albert Infanti y Pilar Llori eran los nominados de la semana de 'GH VIP'. Gustavo podría haber cambiado la lista, incluso sacándose a él, ya que contaba con el poder del intercambio. Sin embargo, decidió dejar la lista tal y como estaba, dejando en manos de la audiencia la posibilidad de echarle a la calla.

Tras estar en la cuerda floja la semana pasada, Laura Bozzo volvía a recibir el apoyo de la audiencia y era la menos votada de 'GH VIP' el pasado domingo. Es por eso que durante el debate era sacada de la lista de nominados, pero Bozzo no pudo comunicar nada a sus compañeros. Ya durante la quinta gala, presentada por Marta Flich, Albert Infante se ha unido a Laura Bozzo como el menos votado, por lo que la expulsión estaba entre Pilar y Gustavo.

| Mediaset

Repitiendo el mítico "amandazo" de 'GH 16', los dos salvados estaban en la sala de expulsión, mientras que los dos con riesgo a abandonar la casa estaban en el salón. De este modo, Marta Flich conectaba con la casa para anunciar qué concursante debía abandonar la casa. Para sorpresa de todos, era Pilar Llori la más votada con un 70% de los votos de la audiencia.

Por lo tanto, la audiencia de 'GH VIP' no ha comprado la carpeta entre Pilar Llori y Luitingo. Los concursantes han iniciado una relación dentro de la casa, después de que ambos decidiesen dejar a su pareja del exterior. Una trama que no ha servido para conseguir el apoyo del público, que no ha dudado en cortarla de raiz expulsado a la joven.

| Mediaset

Sin embargo, Pilar Llori tendrá la oportunidad de volver a la casa de 'GH VIP' si alguno de sus compañeros, el que elija, decide pagar los 25.000 euros del premio. Todo apunta a que escogerá a Luitingo, por lo que todas las miradas están puestas en el joven para saber si acepta la oferta.