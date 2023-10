Sale a la luz la gran mentira de Pilar Llori en 'GH VIP', que desmonta su concurso

Pilar Llori ha engañado a todo el público de 'GH VIP'. En los últimos días, la concursante se ha convertido en una de las grandes protagonistas por su relación con Luitingo. Pese a tener novio desde hace 10 años, al que ha dejado recientemente en la casa, no ha dudado en acercarse al cantante pocos días después de entrar en la casa.

"No era mi intención que me pasase esto aquí dentro, no era mi intención poder producir un daño en el exterior a la persona que más he querido durante 10 años de mi vida, no era mi intención tener unos sentimientos tan fuertes y confusos en tan solo 25 días", escribía Pilar Llori en su blog antes de besarse con Luitingo. "Solo espero que me entiendas, que no me guardes rencor y que algún día puedas escucharme y darme la oportunidad de decirte todo lo que me gustaría. Te quiero", añadía.

| Mediaset

Sin embargo, Pilar Llori ha engañado a toda la audiencia sobre su relación y, posiblemente, sus sentimientos con Luitingo. La verdad es que la joven participó hace poco más de un año en un reality llamado 'FBoy Island' de HBO Max, en el que acudía a buscar pareja. "Yo vengo buscando un chulo con buen corazón", decía en su presentación.

¿Cómo puede ser que participase en 'FBoy Island' si lleva con su novio 10 años? ¿Engañó a la audiencia entonces o lo está haciendo ahora?

| HBO Max

De hecho, Pilar Llori también cuenta con un canal de youtube donde habla de su día a día. En uno de estos vídeos, desvelaba que ha tenido hasta cuatro novios serios. Esto también ha sorprendido a los espectadores, ya que la concursante tan solo tiene 26 años y, de ser cierto, habría empezado con su pareja actual a los 16.

Todo esto ha llevado a la audiencia a desconfiar de Pilar Llori, ya que creen que si mintió en 'FBoy Island', también lo podría estar haciendo ahora con Luitingo. Actualmente, la concursante está en la cuerda floja, ya que está nominada junto a Albert Infante y Gustavo Guillermo. Son muchos los espectadores que se han movilizado para expulsar a la joven y acabar con la falsa relación creada junto a Luitingo.