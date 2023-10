Polémica en 'GH VIP' por lo que dice Luitingo: 'Si no me denunciaran...'

Saltan todas las alarmas en la casa de 'GH VIP' por un deplorable comentario de Luitingo. Los dos concursantes se han convertido en unos de los protagonistas del reality de Telecinco debido a la relación que han iniciado en la casa. Ambos entraron a 'GH VIP' con pareja, pero han decidido romper sus relaciones para empezar una nueva juntos.

En las últimas horas, no han dudado en dar rienda suelta a su pasión protagonizando el primer edredoning de la edición. Muestran su amor delante y detrás de las cámaras. Sin embargo, hay muchos espectadores que no se creen esta relación y que han acusado a los concursantes de crear una falsa relación para crear contenido. De hecho, es que Luitingo, al inicio del concurso, ya intentó crear una carpeta con Jessica Bueno, que no le siguió el rollo.

| Mediaset

No obstante, un comentario de Luitingo ha provocado que la mayoría de espectadores se hayan llevado las manos a la cabeza. Durante la emisión del 24 horas en Mitele, se ha escuchado como el concursante decía: "Si no me denunciaran, te pegaba". Un comentario que todos pensaban que se dirigía a Pilar Llori, al estar sacado de contexto, pero nada más lejos de la realidad.

Tras la polémica, 'GH VIP' se ha visto obligado a compartir el fragmento completo de la conversación en la que Luitingo utiliza esas palabras. Fuera de todo lo que se rumoreaba, era un comentario en tono jocoso que Luitingo suelta a Gustavo Guillermo, que esta semana esta nominado. "Qué tío, qué chulito", se escucha decir justo después a Albert Infante.

No obstante, antes de saberse el verdadero contexto de la situación, las redes habían ardido pidiendo la expulsión del concursante. Muchos no entendían cómo la organización de 'GH VIP' permitía actitudes así. Es por ello que el programa ha tenido que publicar el vídeo íntegro y sin cortes. Sin embargo, igulamente, muchos fans tampoco entienden que se permitan esos comentarios, pese a que no fuese dirigido a Pilar Llori.

La relación de la pareja, además, será uno de los temas que se tratará en la quinta gala de 'GH VIP', presentada por Marta Flich. También la de Zeus Tous y Susana Bianca, que también se han dado su primer beso.