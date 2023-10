Laura Bozzo estalla contra 'GH VIP' en directo: '¿Quién va a ver esta mierda?'

Laura Bozzo la ha liado en la casa de 'GH VIP'. La presentadora peruana está siendo una de las grandes protagonistas del reality de Telecinco, pero no está contenta con lo que está sucediendo en la casa de Guadalix de la Sierra. Es por ello que, en pleno directo del 24 horas de Mitele, no ha dudado en asegurar que el programa es un "fracaso televisivo".

Y es que parece que Laura Bozzo se ha convertido en adivina, porque 'GH VIP' no está funcionando en audiencias tal y como se esperaba. El reality de Telecinco no consigue liderar en ninguna de sus noches, marcando el pasado jueves en su cuarta gala a un 12,2% y tan solo 849.000 espectadores. Peor son los resultados de 'GH VIP: Última Hora', que es cuarta opción en el access rondando el 7% de cuota de pantalla.

De este modo, los espectadores del 24 horas de 'GH VIP' han visto en directo la rajada de Laura Bozzo: "¿Tú crees que alguien está viendo este programa? ¿Tú crees que a alguien le puede interesar este programa? Que me voten el jueves y me voy bien. Yo no me voy siendo parte de un fracaso televisivo, porque esto es un fracaso televisivo. ¿Quién carajo va a querer ver esta mierda? Es mi opinión. Yo, como espectador, no vería esto porque me parece aburrido", decía sin miramientos.

Además, ha destacado que no le están gustando los contenidos del programa: "Estamos en un programa de romances, de corazón, un programa rosa". "Un rato está bien, pero 24 horas con la misma cosa… no hay nada más", decía, haciendo referencia a las distintas carpetas que han surgido en la casa. Recordamos que actualmente hay dos posibles parejas en 'GH VIP': Luitingo y Pilar Llori y Zeus Montiel y Susana Bianca, mientras que Albert Infante y Michael Terlizzi también están muy juntos.

| Mediaset

"Este jueves que me voten, no estamos dando contenido", añadía Laura Bozzo ante la sorpresa de sus compañeros: "Eso no lo sabes tú", le replicaba Jessica Bueno. "¿Qué no lo voy a saber? Llevo 30 años haciendo programas con el más alto rating", respondía Laura Bozzo. "El problema lo tendrá quien ha hecho el casting", concluía Marta Castro la discusión en 'GH VIP'.