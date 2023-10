Comunicado oficial sobre la obra de teatro de Karina tras abandonar 'GH VIP'

Los rumores sobre que Karina podría haber pactado su abandono de 'GH VIP' han crecido en las últimas horas. Este domingo 8 de octubre, durante la emisión del debate, la cantante decidía poner punto y final a su aventura en el reality de Telecinco . Una decisión que generaba mucha polémica, ya que Karina tenía cerrada una obra de teatro para el próximo mes de noviembre.

"Es una decisión difícil, pero realmente noto que si me quedo más tiempo me da miedo estar cada día peor. Lo único que deseo es que vosotros estéis bien, contentos de mi pequeña participación. Me voy con dolor porque dejo a unos compañeros y programa maravilloso, pero necesito ir a casa", eran las palabras de Karina antes de abandonar.

En cuanto a la obra de teatro, su defensor desmentía los rumores: "Tenía un proyecto de hacer un musical. Quiere contarles su vida al público en el teatro, pero no hay fecha para ese proyecto", explicaba.

De este modo, tras los rumores, la Opción Producciones y Teatro Bellas Artes han emitido un comunicado en el que aclaran la polémica. "Debido a las informaciones surgidas recientemente tras la participación y salida de Karina del programa 'GH VIP'; La Opción Producciones, responsable del espectáculo 'Yo soy Karina', y el Teatro Bellas Artes desean comunicar oficialmente el retraso en las fechas de celebración de las funciones previstas para noviembre y diciembre de 2023 a enero y febrero de 2024".

Por lo tanto, el musical no se realizará en noviembre, sino que se traslada a principios de año. "Las funciones de 'Yo soy Karina' tendrán lugar los próximos días 15, 22 y 29 de enero y 12 y 26 de febrero de 2024, para facilitar el descanso de la artista y sobre todo permitir la realización de los correspondientes ensayos de la función para su estreno", añade el comunicado.

Además, las empresas también informan de la razón por la que no se ha podido realizar antes el cambio en la venta. "Pese a que este cambio de fechas estaba ya previsto y acordado por las partes debido a la mencionada participación de Karina en 'GH VIP', la modificación de fechas en el sistema de venta no ha podido realizarse hasta hoy, 9 de octubre, debido a las gestiones administrativas y operativas correspondientes".