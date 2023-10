La audiencia de 'GH VIP' castiga a Luitingo: es expulsado con un gran porcentaje

La casa de 'GH VIP' tiene a un concursante menos, una vez más, del grupo mayoritario. Tras un mes y medio de concurso, la audiencia no ha comprado las tramas creadas por Luitingo. Pese a que pensaba que era uno de los grandes favoritos y creadores de contenidos en el reality, nunca ha conseguido que el público se identifique con él.

De este modo, la semana arrancaba con Luitingo, Álex Caniggia, Laura Bozzo y Carmen Alcayde como nominados. Caniggia era el primero en salvarse el domingo, respirando tranquilo el resto de la semana. Por su parte, Bozzo era la menos votada y también sacada de la lista al entrar en la sala de expulsión.

Luitingo y Alcayde eran los más votados. Por su parte, la colaboradora tenía miedo de ser la expulsada: "Esto es un concurso y si me voy pues no habrá gustado como he jugado. No se trata de que te quieran o no, sino cómo has jugado".

| Mediaset

Sin embargo, finalmente Luitingo era el más votado superando el 60% de los votos en negativos. Se trata de uno de los porcentajes más altos de esta edición, por lo que la audiencia no ha comprado sus múltiples historias. Se reencontrará en plató con Pilar Llori tras varias semanas de su salida

"Me duele el porcentaje, la expulsión y dejar lo de aquí en la casa, porque no esperaba tener un porcentaje más alto. Creo que he sido un niño educado, que no me he metido en los marrones y siempre he intentado hacer una piña. Tengo confianza en mi mismo, pero no esperaba algo tan alto", decía tras conocer la decisión de la audiencia.

"He sido yo las 24 horas y en cada momento. Me da pena irme porque tenía muchas cosas que hacer aquí, pero mientras mis padres, mi hermano y la gente que me quiere esté conmigo, estoy orgulloso", añadía.

"Estaba convencida de que era yo y por eso estaba tan tranquila. Le veía un niño monísimo y que está jugando. Agradezco a la gente que me ha apoyado, pero esto es un marrón, porque es un niño diez", eran las palabras de Carmen Alcayde.