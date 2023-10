La audiencia de 'GH VIP' apoya a Michael: Albert es expulsado frente a Gustavo

La casa de 'GH VIP' tiene a dos concursantes menos, al menos de momento. Este jueves 19 de octubre, Telecinco ha emitido una apoteósica sexta gala, en la que la convivencia ha saltado por los aires. Tras unas primeras semanas flojas en cuanto a contenido, un gran huracán a llegado a 'GH VIP' con la entrada de los tres nuevos famosos.

Uno de los grandes protagonistas de la noche ha sido Albert Infante, que se jugaba la expulsión junto a Susana Bianca y Gustavo Guillermo. El joven catalán ha sido señalado por su relación y ruptura de Michael Terlizzi, con quien ha vivido la primera parte del reality. Muchos le han acusado de inventarse toda una historia para hacer ver que el italiano estaba enamorado de él y finalmente la tampoco le ha creído.

De este modo, la más votada y primera expulsada de la noche era Susana Bianca, por lo que el público de 'GH VIP' no ha comprado su historia con Zeus Montiel. La joven estallaba a llorar sabiendo que se tenía que separar de su nuevo novio y él hacía lo mismo al enterarse de la expulsión. "No se merecía irse, no es justo, no sé qué pensará la gente, lo que siento por ella es de verdad y auténtico", decía el chico visiblemente afectado.

| Mediaset

Pese a que pensaban que ya estaban a salvo, Marta Flich volvía a la casa de 'GH VIP' para comunicar a Gustavo y Albert que aún quedaba una segunda expulsión. Era entonces cuando se produjeron los alegatos desde la casa - Carmen Alcayde para Albert y Javier Fernández para Gustavo - y desde el plató. La madre de Albert y la novia de Gustavo entraban en la casa para apoyar a sus familiares y pedir el voto de expulsión para el otro rival.

Finalmente, Albert Infante era el segundo más votado frente a Gustavo Guillermo. Por lo tanto, la audiencia no ha creído a Albert Infante tras las críticas y señalamientos de la mayoría de la casa. No podrá seguir junto a sus grandes amigas Laura Bozzo y Carmen Alcayde.

| Mediaset

Con esta doble expulsión 'GH VIP' deja claro a los concursantes que no pueden bajar la guardia en ningún momento. Las normas del reality pueden cambiar de forma inesperada en cualquier momento. Nadie está a salvo de la mecánica de 'GH VIP'.

Además, Albert Infante no tendrá la oportunidad de volver a la casa, ya que la vida extra ya se ha gastado con Susana Bianca. Zeus Infante ha hecho bajar 25.000 euros del premio final para que Susana Bianca vuelva a la casa.