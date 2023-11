El gran problema de Telecinco que sigue sin solucionar la nueva directiva

Telecinco está pasando por su peor momento en audiencias tras caer a la tercera posición. La salida de Paolo Vasile con el cierre del 2022 prometía un gran cambio para Mediaset, lo que no sabíamos es que sería para peor. Lejos de potenciar, obviamente con novedades, una esencia que durante la última década ha hecho a Telecinco grande, la nueva directiva ha matado al canal.

El final del universo 'Sálvame' ha sido el mayor error de Mediaset en muchísimos años, al nivel de la cancelación de 'Las Mañanas de Cuatro', que mató al canal secundario. De enero a junio, el programa de Jorge Javier medió un 13,5%, mientras que 'Así es la vida' ronda el 8% de cuota y 'TardeAR' a penas llega al 10%. Telecinco, por lo tanto, ha perdido alrededor de 3 o 4 puntos en dos franjas tan importantes como son la sobremesa y la tarde.

| Mediaset

Y es que el programa de Telecinco no estaba en su day time, con el que conseguía resultados correctos con la dupla de 'El Programa de Ana Rosa' y 'Sálvame'. El gran problema de la cadena se encontraba en su floja apuesta por el prime time. Y en realidad no hay que hablar en pasado, ya que, tras diez meses al frente de Mediaset, la nueva directiva sigue teniendo ese problema.

Mientras que en los últimos años Antena 3 se ha reforzado con grandes apuestas de entretenimiento en prime time, Telecinco sigue muy atrás en la creación y adquisición de nuevos formatos. Incluso La 1 en el último año ha probado más programas que Telecinco con una nueva directiva que llegaba para renovar la cadena. Y es que, en diez meses, Mediaset aún no ha adquirido los derechos de ningún gran formato de entretenimiento para el prime time de Telecinco.

'GH VIP': la gran apuesta fallida

| Mediaset

La gran baza de Telecinco para el último periodo del año está siendo 'GH VIP', una apuesta fallida que estará en las primeras posiciones de las listas de fracasos de 2023. Dentro de esta nueva televisión blanca y familiar que ahora representa a Mediaset nos hemos encontrado con un casting falto de perfiles potentes y ligados al universo Mediaset. Una edición más que aburrida por los continuos límites que se imponen a los concursantes, que no pueden levantar nada la voz y por la censura de las broncas polémicas.

Todo bajo los mandos de Marta Flich. La pobre, que no cuenta con el apoyo del público, se ha encontrado en un formato en el que no encaja ni con calzador. Y es que la sombra de Jorge Javier como presentador de realities de famosos era y seguirá siendo muy larga.

Entre las apuestas fallidas de Mediaset también se encuentra 'El musical de tu vida'. Un formato más de entrevistas, con un magnífico Carlos Sobera, que no puede ser más aburrido. 'El musical de tu vida' el programa está bien hecho, muy cuidado, pero no es lo que el público busca de Telecinco, por eso ha llegado a caer al 5%. La audiencia gamberrismo y novedad, no un formato de entrevistas con invitados clásicos y más que vistos.

| Mediaset

Finalmente, lo que mejor le está funcionando a Telecinco es 'Got Talent', que lidera la noche del sábado. No es muy complicado liderar una noche donde tu principal rival no llega a un 6% con 'Password'. El talent show ya no es competitivo. Telecinco lo ha explotado muchísimo en la última década y ya está todo visto. Pese al liderazgo, ya es hora de decir adiós a 'Got Talent' y apostar por nuevos talent shows.

Lo que se viene en Telecinco: una competición de canicas

| Mediaset

A estas alturas del curso, Telecinco ya está teniendo problemas para rellenar su prime time debido a la escasez de nuevos programas. Tras diez meses de trabajo, la nueva directiva aún no ha creado un nuevo catálogo de entretenimiento para la cadena principal. Actualmente, tan solo cuenta en el cajón con una nueva tanda de '¡Allá Tú!', 'Desnudos por la vida', que ya ha arrancado su promoción, y 'La Isla de las Tentaciones'.

Empezando por 'Desnudos por la vida', con tan solo la primera promo, se puede observar como no es una gran apuesta de la cadena. Un grupo de famosos sin ninguna formación en baile se prepararán para protagonizar un striptease para concienciar sobre la importancia de la prevención del cáncer.

Otra de las novedades será 'Marble Mania', un concurso en el que famosos se enfrentarán a retos protagonizados por canicas. Un formato sin ningún tipo de atractivo que podría encajar en Boing y no en Telecinco, donde llegará este diciembre.

| Mediaset

Además, Telecinco también prepara 'De Viernes', un nuevo programa de 'Corazón' presentado por Santi Acosta para el prime time. Tras cancelar el 'Deluxe' y el fracaso de 'La Última Noche', la cadena lo vuelve a intentar, ahora con un formato producido por Mandarina ('En Boca de Todos'). Es pronto para analizarlo, pero si sigue la línea del especial de 'Ana', todo apunta a que será un espacio casposo y aburrido, que no durará mucho en la parrilla.

De este modo, Telecinco no ha adquirido ningún gran formato de entretenimiento en ninguno de los géneros. No hay nuevos talents o guessing shows, realities o concursos. Mientras Antena 3 cuenta con 'Tu cara me suena', 'La Voz' o 'Mask Singer' y La 1 con 'MasterChef', 'Bake Off' o 'El Conquistador', Telecinco compra un concurso de canicas.

Necesidad de nuevos rostros

| Mediaset

Finalmente, otro gran error de Mediaset es el no apostar por nuevos fichajes. Los últimos fueron los de Diego Losada ('En Boca de Todos') y Ion Aramendi ('Reacción en Cadena') a principios de 2022. Todo apuntaba a que sería el inicio de una renovación de caras en Mediaset, pero desde entonces no han llegado nuevos rostros.

Lejos de buscar y fichar nuevos rostros, Mediaset se conforma con Beatriz Archidona ('TardeAR') o Verónica Dulanto ('Cuatro al día'), que han firmado un contrato de cadena esta misma semana.

Pese a no ser muy novedosas, al menos Cuatro sí ha contado con rostros como Luján Argüelles ('¿Quién quiere casarse con mi hijo?'), Raúl Gómez ('En busca del nirvana') o Alejandra Andrade ('Fuera de Cobertura'). Sin embargo, en el prime time de la cadena principal seguimos en bucle con Carlos Sobera, Sandra Barneda o Jesús Vázquez. El rostro más novedoso en el último año de Telecinco es el sobrino de Ana Rosa.