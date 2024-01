Santi Acosta responde sobre el fichaje de María Patiño por 'De Viernes'

Santi Acosta se ha pronunciado sobre el posible fichaje de María Patiño por 'De Viernes'. El presentador ha vuelto a Telecinco al frente de este programa de corazón, que conduce junto a Beatriz Archidona. De hecho, 'De Viernes' se ha convertido en una de las apuestas de Mediaset que mejor está funcionando, al superar el doble dígito en todas sus entregas emitidas.

"Creo que hemos tocado la tecla de incorporar a personajes nuevos del mundo del corazón, algo que es importante. Nuestro objetivo era sentar en el plató a personajes que antes estaban lejos de la tele, que no les apetecía sentarse y yo creo que esa es la tecla. Renovar el género un poco para conseguir que las revistas también se hagan eco y traer a personajes nuevos con historias que habíamos visto poco", ha dicho Santi Acosta sobre el éxito de 'De Viernes' en una entrevista en el Diario de Navarra.

| Mediaset

"El corazón en televisión no va a morir nunca porque siempre va a haber un interés por la vida de los demás, especialmente por los famosos. Es algo consustancial al ser humano el interesarse por la vida de los demás de una forma positiva, no negativa, porque aprendemos. El corazón nos despierta la curiosidad de lo que pasa con otros y también nos hace sacar conclusiones para nuestras propias vidas. Eso no va a morir nunca, cambiará seguramente un poco", ha añadido.

De este modo, una de las polémicas que han rodeado a 'De Viernes' ha sido la protagonizada por María Patiño. La que fuese presentadora de 'Socialité' confesó que había recibido una oferta para acudir al programa de Santi Acosta. Con estas palabras, María Patiño quiso decir que no está vetada en Mediaset.

| Mediaset

Sin embargo, Santi Acosta ha desvelado que no tiene constancia de la oferta a María Patiño: "No conozco ese asunto porque no estoy en el día a día del programa. No sé muy bien si ha habido contacto o no. Las polémicas con respecto a los colaboradores y todo eso, pues tampoco las he abordado ni las he hablado con la dirección del programa".

Finalmente, el presentador de 'De Viernes' también ha asegurado que no crea que se parezca al 'Deluxe: "Somos dos programas muy diferentes. Las críticas en las redes sociales, cuando son fundamentadas y argumentadas son muy interesantes; pero cuando son emocionales y no vienen fundamentadas, no".