Sandra Barneda se confiesa sobre las 'críticas injustas' por sustituir a 'Sálvame'

Sandra Barneda vuelve a hacer balance de lo duro que ha sido sustituir a ' Sálvame ' con 'Así es la vida'. Desde el pasado mes de junio, la presentadora está al frente del programa de sobremesa de Telecinco , que sustituyó al mítico 'Sálvame' hasta la espera de Ana Rosa. Un trabajo que para Sandra Barneda no fue nada complicado, como ha desvelado en una entrevista.

"A mí me encanta hacer un magacín, me lo paso muy bien, y no me ha gustado haber recibido críticas injustas por estar en un momento preciso... Todos hemos sufrido épocas en las que hay cosas que terminan, empiezan o acaban, porque las decisiones no son nuestras. Sigo en esta profesión porque trabajo con ilusión", ha afirmado en declaraciones a Informalia.

| Mediaset

"A mí me gusta ser 'chica para todo' y hacer entretenimiento, política, actualidad... pero, sobre todo, guardar el mayor respeto con todo el mundo. Lo he vivido como el tránsito que ha sido. Ha sido una alegría que nos hayamos podido quedar porque hemos hecho un buen trabajo en un momento de incertidumbre que no era fácil de gestionar", añade la presentadora.

No obstante, ha intentado comprender las críticas: "Entiendo que es normal, porque hay una ausencia y se compara. Lo que pasa es que te das cuenta que no estamos vacunados contra los elogios y las malas críticas y eso te duele. Yo intento tratar a todo el mundo bien, a todos los compañeros de profesión".

| Mediaset

"Lo teníamos complicado, pero hay veces que te toca recibir estos momentos delicados donde tienes que echar profesionalidad. A mí me ha encantado volver al magacín en directo, porque creo que me siento muy cómoda ahí. A los programas diarios se les deja respirar, sobre todo cuando vienes de otro que ha estado 14 años en antena, y creo que nos hemos asentado bien después del verano", concluye Sandra Barneda.

Pese a no conseguir grandes resultados, 'Así es la vida' (900.000) firmó en diciembre el mes más visto de su historia. Además, conservó el liderazgo del target comercial (10,4%).