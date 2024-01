La crítica de Terelu a TVE por el día de emisión del homenaje a María Teresa Campos

La 1 emitió el pasado viernes 5 de enero un homenaje a María Teresa Campos tras su fallecimiento el pasado mes de septiembre. Presentada por Terelu Campos y dirigida por Carmen Borrego, fue un emocionante reconocimiento que contó con la participación de artistas, compañeros de profesión y amigos. Raphael, Pablo López, Vanesa Martín, Miguel Poveda, Tamara y Lorena Gómez interpretaron temas dedicados a María Teresa Campos.

Tan solo unos días después, Terelu Campos ha confesado su malestar por el día de emisión del homenaje: "El día 4 de enero me enteré de que el homenaje que hemos grabado de mi madre se iba a emitir al día siguiente. Con todos mis respetos a la cadena que lo ha emitido: ya podía haberlo pensado antes y haberlo promocionado con más tiempo. La promoción es fundamental en los medios públicos y teníamos menos de 24 horas para que la gente se enterara de la emisión".

| RTVE

"No me gustó el día que eligieron, no os voy a mentir. De hecho, llamé al director general de TVE para decírselo", añade en su blog de Lecturas Terelu Campos, que sigue ligada a la cadena como concursante de 'Bake off: famosos al horno'.

"Luego hubo una parte que me tranquilizó, después de hablar con mi hermana. A nuestra madre lo que más le gustaba del mundo eran la noche y el día de Reyes. Odiaba que le dijeran que era la reina de las mañanas, pero le volvía loca ser una reina maga", añade, explicando una conversación con Carmen Borrego.

| RTVE

Recordamos que el homenaje a María Teresa Campos medió un escueto 7,2% de cuota de pantalla, 728.000 espectadores y casi 4M de contactos. Estuvo más de 1,5 puntos por debajo de la media de la cadena, que fue tercera en el día, cayendo por debajo de Telecinco . De este modo, el liderazgo de la noche para 'De Viernes' en Telecinco, seguido de la película de Antena 3.

Además de su familia, también participaron en el especial homenaje Javier Ambrossi y Javier Calvo, los Javis, Rocío Carrasco, Lara Dibildos, Alejandra Prat, Belén Rodríguez o Mercedes Milá.