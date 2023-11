Sandra Barneda estalla contra Montero por lo que dice sobre Chenoa: 'Mamarracho'

La ruptura de Chenoa con su marido sigue dando que hablar y mucho en los platós de televisión. Tras la exclusiva de ' Fiesta ', 'Así es la vida' de Sandra Barneda ha abordado la separación durante la tarde del lunes 13 de noviembre. Un tema que ha generado polémica en plató, ya que las opiniones de Antonio Montero han hecho estallar a la presentadora.

"Solo decir una cosa, todo mi apoyo a Chenoa por las palabras tan crueles que ha pronunciado su padre. Me parece de las peores cosas que he escuchado", decía Barneda tras un vídeo en el que el padre de la protagonista hablaba fatal. "¿Pero quién es malo? El padre dice lo que piensa y el que va a preguntarle ya sabe como piensa el padre", decía Antonio Montero.

"Como que alguna vez en la vida Antonio Montero iba a defender a una mujer. Tampoco Chenoa", le soltaba Carmen Borrego. "Antonio simplemente digo que un padre que no se ha hecho cargo y que no conoce a su hija", añadía Sandra Barneda.

| Mediaset

"¿Y para qué le preguntan? ¿Para qué lo ponemos?", respondía Montero. Es que no hay una mala pregunta, hay una mala respuesta de toda la vida Antonio. Preguntar es libertad de expresión", sentenciaba Sandra Barneda.

Era entonces cuando la presentadora defendía a Chenoa: "Un padre que no la conoce, que no se ha hecho cargo y cuando su hija debe estar pasando, lo haya dejado ella o no lo haya dejado ella, por un momento muy jodido que diga que se casaba porque necesitaba ascender socialmente me parece una mamarrachada".

| Mediaset

"¿Pero cuando ha hablado bien este señor de su hija? Nunca", proseguía Antonio Montero con su opinión. "Pero que no le exime el hecho de que nunca haya hablado bien de su hija, no le exime de ser y seguir siendo un mamarracho y un impresentable. Me da igual si le preguntan", defendía su argumento Barneda.

"Es que parece que no seas padre, yo no soy madre, pero te lo juro aunque tengas una mala relación con tu padre sigue siendo tu padre y te afecta mucho. Desde aquí Chenoa, Sandra Barneda, te envío un abrazo", concluía la presentadora.