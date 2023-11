Anabel Pantoja rompe su silencio sobre su salida de 'Sálvame': 'Han hecho mucho daño'

Cinco meses después del final de ' Sálvame ' y en pleno estreno de '¡ Sálvese quien pueda !', Anabel Pantoja ha roto su silencio sobre su salida del programa de Telecinco . La sobrina de Isabel Pantoja, que actualmente es colaboradora de los debates de ' GH VIP ', ha participado en el podcast 'Poco se habla'. Ha sido en este espacio donde ha hablado de su etapa en 'Sálvame'.

Más allá de sus colaboradores en 'GH VIP', Anabel Pantoja participará muy pronto en ' Desnudos por la vida ' en el prime time de Telecinco. Se trata de un nuevo formato presentado por Jesús Vázquez en el que un grupo de famosos realizará un striptease en directo. Actuarán en un divertido espectáculo en el que tendrán que desnudarse para concienciar a los espectadores sobre la importancia de la prevención del cáncer.

| Podium Podcast

"Salía del programa e iba llorando en el coche porque me habían hecho una putada. Habían traído a alguien para hacerme daño a mí y a mi familia", aseguraba Anabel Pantoja en el podcast de Xuso Jones y Ana Brito.

"Sigo defendiendo a ese programa, a pesar de que a mí me ha matado y me ha hecho mucho daño", explicaba Anabel Pantoja. "Tú no firmas un contrato diciendo 'venga, que me hagan putadas', firmas un contrato para colaborar y hablar de temas", añadía.

De este modo, ha hablado de su marcha del formato: "Tuve un final donde lo pasé muy mal porque mi papá enfermó y ahí es donde se metieron contramano conmigo. Conmigo lo que quieras, pero con mi padre enfermo no. Ahí me fui a ' Supervivientes ' y hasta ahí".

| Mediaset

Además, ha señalado a los colaboradores que peor se portaron con ella: "Matamoros, Hernández, Gustavo... 'Rata' Mora, uy, Rafa Mora... Me han hecho mucho daño, a mí, a mi madre, a mi padre... Tienes que tener unos límites, yo nunca pasaría una línea por llevarme un dinero al mes".

"Marcará la historia, ha alegrado a muchas familias y a muchas personas mayores. Yo no puedo morder la mano que me dio de comer y mucha experiencia que he cogido ahí", ha concluido Anabel Pantoja.