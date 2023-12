Salma destapa su relación con Violeta en 'OT 2023': 'Llevo un mes sin dormir sola'

El regreso de los concursantes de 'OT 2023' a la academia tras tres días en sus casas ha dinamitado la convivencia. La gran protagonista de las últimas horas ha sido Salma, quién se ha abierto como nunca confesando una posible relación con Violeta. Y es que mientras todos pensaban que la periodista estaba liada con Chiara, la verdad es que podría haber mantenido más que una amistad con la ahora nominada.

Tras volver a 'OT 2023', Salma confesó que había visto mucha información del exterior a lo largo de estos días. De hecho, señaló que el público no había detectado lo que de verdad estaba pasando en la academia. "La gente ve cosas donde no las hay y no ve cosas donde las hay", decía a sus compañeros.

Sin embargo, todo estalló con la llegada de Violeta, que estuvo muy distante con la nominada. Algo que provocó el llanto de Salma junto a Martín: "Llevo un mes sin dormir sola. Yo he hecho tanto por ella y no me la esperaba así, tengo como piedra tras piedra en el camino y no para. Cuando estoy superando una cosa viene otra y otra, y nunca puedo estar bien. Si podía con todo era por ella".

Una confesión que ha hecho saltar la teoría de que Violeta y Salma hayan tenido a lo largo de este mes y medio más que una amistad en 'OT 2023'. No obstante, como Violeta ha salido de la academia y ha visto a su novia, habría parado todo tipo de contacto con la joven. Esta teoría se refuerza gracias al resto de compañeros, que han apoyado a Salma y no se han sorprendido de su historia.

Otros apuntan a que podría ser que Salma estuviese enamorada de la periodista, pero que no hubiese ocurrido nada más. De este modo, al volver distante, la nominada se habría roto.

| Prime Video

Cabe destacar que, tras una noche de llantos por parte de Salma, durante la mañana del 27 de diciembre las dos volvían a estar juntas. Todos los rumores apuntan a que durante la noche, en la habitación, seguro que han hecho las paces tras alguna conversación. Algo que los fans de 'OT 2023' nunca llegarán a ver porque no hay cámaras en la habitación.