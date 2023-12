'Bailando con las Estrellas' ficha a un conocido futbolista como su primer concursante

'Bailando con las Estrellas' ya tiene a su primer concursante confirmado. El talent show regresará a las pantallas el sábado 13 de enero de la mano de Jesús Vázquez y Valeria Mazza. En 'Bailando con las Estrellas', un grupo de famosos aprenderá cada semana diferentes modalidades de bailes de salón con la ayuda de una pareja de bailarines profesionales en una emocionante competición.

De este modo, el primer concursante es el futbolista Miguel Torres. Empezó a jugar en las categorías inferiores del Real Madrid C.F. y firmó por el Castilla en el año 2007. Llegó a jugar en varias ocasiones en el primer equipo del Real Madrid, fichando en 2009 por el Getafe, en 2013 por el Olympiacos y en 2014 por el Málaga.

| Mediaset

Para muchos, la fama le llegó a Miguel Torres cuando se hizo pública su relación con Paula Echevarría. Fue en el año 2020 cuando la miembro del jurado de ‘Got Talent’ dio a luz a su primer hijo en común con el futbolista, al que llamaron Miki. De hecho, recientemente la pareja participó juntos en la tercera edición de 'Mask Singer' en Antena 3 .

| Atresmedia

"Voy a por todas. No he bailado nunca, pero creo que al haber jugado al fútbol y haber hecho deporte toda mi vida, algo de coordinación tengo", ha dicho en su vídeo de presentación. Además, ha asegurado que no llevará muy mal las opiniones de los miembros del jurado: "Acepto muy bien las críticas, entiendo que si son constructivas, mucho mejor, porque me van a ayudar a evolucionar y para eso estoy, para intentar hacerlo lo mejor posible", apunta.

Por otra parte, Miguel Torres prefiere mantenerse prudente a la hora de hablar de sus puntos débiles: "No me da miedo ningún baile en concreto y no pienso decíroslo, porque si no me lo ponéis", añadía.

El plató de 'Bailando con las Estrellas'

| Mediaset

La competición de 'Bailando con las estrellas' se desarrollará en un espléndido plató de 1.400 m2. Estará decorado con una escenografía que fusiona la imagen del teatro con la estética de las grandes salas de baile e implementando también diversos elementos tecnológicos. El público del plató se dispondrá tanto sentado en palcos como de pie en torno a una pista de baile de 10x15 metros, con el objeto de arropar a los concursantes.

El escenario estará rodeado por una gran pantalla central de 12,5 metros, dos laterales de 9x6 metros y numerosas pantallas más salpicando el resto del decorado. Tres grandes salas de ensayo y una más denominada ‘Sala de las Estrellas’, habilitadas en un plató anexo de 700 m2, completan la escenografía.