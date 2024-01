RTVE presenta 'La ley del mar', su nueva serie en coproducción con À punt.

La miniserie de RTVE en coproducción con À Punt, protagonizada por Blanca Portillo y Luis Tosar, 'La ley del mar' ha sido presentada hoy ante los medios de comunicación. Esta serie, basada en hechos reales, trata de la historia de el pesquero 'Francisco y Catalina' que se convirtió en el primer barco europeo en rescatar a 51 inmigrantes subsaharianos que estaban en las aguas del Mediterráneo.

José Pastor, director de Cine y Ficción de RTVE ha dicho que "es una serie que pretende emocionar". Junto a él, Alfred Costa, director general de À Punt, ha contado que la serie les hipnotizó cuando se la presentaron. "Ha sido una de las apuestas más locas que hemos tenido" añadía Costa.

Flipy, productor de Studio60 ha agradecido la apuesta por esta serie. "Es una serie que habla de héroes anónimos con nombre propio. Es una serie que desprende verdad" añadía.

Por su parte, Alberto Ruiz Rojo, el director de la serie, ha dicho que para él "ha sido un relago precioso" y que "ha sido muy bonito contar una historia tan cercana y tan humana".

"Para nosotros fue un privilegio escribir esta serie, lo vivimos como un viaje y nos daba una tremenda responsabilidad de contarlo bien. Lo más importante era mostrar la realidad, que llegase a la gente y emocionase. No es una historia de buenos y malos, es una historia con todos los puntos de vista" explicaba Tatiana Rodríguez, guionista de 'La Ley del Mar' junto a Víctor Pedreira.

| RTVE

Luis Tosar, protagonista de esta miniserie mostraba el placer por poder disfrutar de la generosidad de Pepe y Pepi. "Lo hicieron como un gesto de solidaridad humano y se encontraron con una pared a la que tuvo que hacer frente nuestra embajadora y que duró mucho tiempo" comentaba también el protagonista. "Para mí es un acto solidario maravilloso, bonito de ver y no por eso tenemos que tapar una realidad que es terrible. En el Mediterráneo muere mucha gente cada día. Todas estas personas tienen nombre y familia y esa es la esencia de 'La Ley del Mar'".

Blanca Portillo ha comentado que esta historia la ve desde dos partes. Por una parte, como ciudadana y por otra parte, decía que le ha tocado el mundo de los despachos y de la política, algo que es menos agradecido. "Es cierto que mi personaje es una mujer que lucha por hacer realidad aquello que le dicen que no se puede y ello se lo pelea" añadía Blanca, la cual comentaba también que se ha implicado mucho emocionalmente.

Ambos protagonistas definían la serie como humana y solidaria.

Lamine Thior: "Se ha conseguido con esta serie algo atípico y es que los migrantes tengan voz"

Por otro lado, Víctor Clavijo, quien interpreta a Vicent, ha dicho que "ha sido una de las experiencias más increíbles de su carrera por la historia que estaba contando". "Se generó una gran piña con la figuración. Muchos de los figurantes habían vivido esa experiencia y se produjo algo muy catártico".

"La realidad no me gusta demasiado, los seres humanos somos tremendos, pero la verdad sí que me gusta. Esto es la historia del sentido común, que es ayudar a alguien cuando uno lo necesita" añadía Alfonso Lara, Paco en la serie, quien también mostraba su orgullo por haber podido participar en esta serie.

Carlos Serrano, Lolo en la ficción, destaca que para él contar lo que han contado y el cómo ha sido un sueño. "Fue un proyecto inolvidable".

Sonia Almarcha, la actriz que interpreta a Pepi, decía que hacer su personaje ha sido muy especial y que conocer a Pepi lo hizo todo más fácil y que todo cobró sentido. "Ha sido un privilegio hacer de ella".

Lamine Thior, mostraba su orgullo por participar en esta serie. "Este tipo de historias son necesarias. Tengo miembros de mi familia que la han vivido de primera mano, y dar voz a estas personas es un privilegio que tiene que dar la ficción. Cuando ves un documental hay una capa de realidad que te separa, pero cuando es ficción hay una sensibilidad que entra en la cabeza" decía Thior. "Se ha conseguido con esta serie algo muy atípico y es que los migrantes tengan voz. Cómo actor negro que vive aquí en España eso es algo maravilloso" añadía.

| RTVE

El resto del elenco presente, Pau Durà, Eva Marciel, Teresa Hurtado de Ory, Mehdi Regragui, Paula Muñoz y Juape Avomo mostraban su gratitud y su orgullo por haber podido formar parte de esta serie.

Para finalizar, Blanca Portillo y Luis Tosar no ponían punto y final a esta historia, sino que lo dejaban en puntos suspensivos y mostraban sus ganas por saber qué opinión va a tener el público. "Espero que disfruten mucho de la serie y que saquen sus propias conclusiones" decía Tosar.