Rosa Benito reaparece en Telecinco con pullitas: 'Prefería estar en casa'

Tras dos años alejada de las pantallas, Rosa Benito ha vuelto a Telecinco como una de las colaboradoras estrella de 'De Viernes'. La exmujer de Amador Mohedano forma parte de la nueva sección del programa de prime time para comentar toda la actualidad de 'Supervivientes'. Una mesa de debate que Rosa Benito ha compartido como ganadora de 'Supervivientes 2011' junto a Nacho Palau, María Jesús Ruiz y Jonan Wiergo.

"Cuando veía que se acercaba la hora, estaba muy nerviosa, pero ahora estoy feliz", era una de las primeras palabras de Rosa Benito al llegar a las instalaciones de Telecinco. "Nunca creí que me iba a sentar aquí", añadía en su incorporación como colaboradora de 'De Viernes'.

Recordamos que Rosa Benito fue colaboradora de 'Sálvame' durante siete años, hasta su abandono en verano de 2016. Años después fichó por 'Ya es mediodía', formato que abandonó en octubre de 2022, coincidiendo con el estreno de 'En el nombre de Rocío' en Telecinco. Unos meses más tarde, coincidiendo con la llegada de la nueva directiva de Mediaset, se incorporó a la lista de personajes vetados, provocando que no se pudiese hablar de ella.

| Mediaset

De este modo, Rosa Benito ha asegurado estar muy contenta: "Estoy bien, feliz, disfrutando de los míos. Tengo un proyecto muy bonito pero para septiembre y viviendo, que también es muy importante".

Sobre su ausencia en televisión, ha asegurado que "no me ha dado por esto porque tampoco había algo que me llamara. Prefería estar en casa y hacer todo lo que habéis visto".

"O sea, que has estado en casa hasta que te hemos llamado de 'De viernes'", le preguntaba Santi Acosta. Por su parte, Rosa Benito contestaba que ha "disfrutado mucho de mis nietos, que para mí son vida, y, por supuesto, de mis hijos y mi familia".

| Mediaset

Cabe destacar que el regreso de Rosa Benito no ha hecho que 'De Viernes' mejore en audiencias, ya que ha marcado un pobre 9,5% de cuota de pantalla y 847.000 espectadores. Más de 4 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona. De hecho, el programa arrancó en un 7,2% y terminando por encima del 13% de share en sus minutos finales en late night.