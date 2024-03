Dudas y conflictos en el capítulo de 'Pecado Original' del viernes 8 de marzo

'Pecado Original' continua en las tardes de Antena 3 con un nuevo capítulo este viernes 8 de marzo. Los espectadores tienen, de lunes a viernes, una nueva cita con esta aclamada ficción, calificada como “rompe récords” por los medios turcos. Recordamos, además, que ' Pecado Original ' también está disponible por adelantado en atresplayer .

Hasan Ali ha visto lo bien que su hijo se lleva con el pequeño Halit Can y ha percibido lo ilusionada que está Yildiz con él. Por eso, en mitad de la cena, el empresario apartará al joven para hablar a solas con él. Sin que ninguno de ellos lo sepa, Yildiz escuchará la conversación y se quedará muy afectada al pensar que su relación con Çağatay irá a peor.

De este modo, en el capítulo de 'Pecado Original' este viernes 8 de marzo, Hasan Ali le pedirá a su hijo que no le haga falsas ilusiones a Yildiz si no piensa ir enserio con ella. El empresario sabe que Çağatay no es amigo del compromiso.

| Atresmedia

De este modo, Yildiz duda de su relación porque Çagatay no quiere casarse, pero está enamorada y no puede imaginarse dejarlo con él. Sin embargo, Feride está convencida de que Yildiz es solo una aventura y ofrece a Asuman dinero a cambio de que Yildiz deje de ver a su hijo.

Por su parte, Ender dice a Hasan que se equivocó con la primera impresión que tuvo al verle. Hasan se pone muy contento al creer que por fin se ha ganado el afecto de Ender.

Así es la telenovela turca 'Pecado Original'

Considerada un “clásico de culto” en Turquía, su país de origen y donde también ha arrasado en audiencias. ‘Pecado Original’ supera los 200 millones de seguidores en todo el mundo. Ha aterrizado en Estados Unidos, México, Grecia, Chile, Vietnam, Angola o Mozambique, entre los más de 70 países a los que ha llegado.

Antena 3 ofrece a sus espectadores unas tardes muy variadas en la televisión, que empieza con la serie 'Sueños de Libertad' a las 15:45h. Posteriormente, llega la serie turca 'Pecado Original' a las 17h, seguido del programa de actualidad y crónica social ' Y ahora Sonsoles ' a las 18h. Finalmente, la tarde termina con el exitoso 'Pasapalabra' con Roberto Leal a las 20h.