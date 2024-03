El novio de Zayra Gutierrez, obligado a dar la cara tras marcharse a 'Supervivientes'

Aún quedan unas horas para que arranque la nueva edición de 'Supervivientes', pero Zayra Gutierrez ya ha protagonizado una de las primeras polémicas. Y es que, los diecisiete concursantes ya están en Honduras listos para saltar del helicóptero. En las redes sociales de 'Supervivientes' se pueden ver ya los primeros vídeos de los concursantes presentándose y revelando cómo afrontan esta aventura.

De este modo, el más comentado de todos esos clips está siendo el de Zayra Gutiérrez, que se emociona al hablar de su hijo Hugo, que cumplirá un año en abril.

| Mediaset

"Soy Zayra Gutiérrez de Benito, tengo 23 años y soy conocida por ser la hija de Guti y Arantxa, además de por polémicas falsas que se hablan de mí. Afronto 'Supervivientes' con muchas ganas, con mucha ilusión. Voy a echar mucho de menos a mi bebé y a mi chico, pero sé que van a estar apoyándome y... ¡a ganarlo! Es lo que más voy a echar de menos, sin duda alguna...", comentaba la concursante de 'Supervivientes'.

El vídeo ha sido muy comentado, ya que muchos fans de 'Supervivientes' creen que Zayra no refleja la ilusión que dice tener. Algunos opinan no debería emocionarse tan pronto al pensar en lo que deja en España. "Parece que no tenga alegría", se ha leído en los comentarios.

De este modo, Miki Mejías, novio de Zayra Gutierrez, ha leído todos estos comentarios y ha querido salir en su defensa. "Hay que ser muy valiente para comentar la cara de una mamá valiente que echa de menos a su bebé que es lo que más quiere y le cuesta hablar de él como a cualquiera nos pasaría", ha estallado el joven.

Miki Mejías cree que Zayra Gutiérrez sí que es una persona valiente por tomar la decisión de participar en 'Supervivientes' con un hijo de menos de un año. Además, ha asegurado que está convencido de que su chica va a disfrutar mucho de la experiencia. "¡Darás los mejores momentos y demostrarás esa fuerza que tienes como la gran mujer que eres! ¡Te amamos mucho Hugo y yo! Todos estamos contigo, mi vida", ha añadido.