Todos en contra de Yildiz en el capítulo de 'Pecado Original' del lunes 29 de enero

'Pecado Original’ continua en las tardes de Antena 3 con un nuevo capítulo este lunes 29 de enero. Los espectadores tienen, de lunes a viernes, una nueva cita con esta aclamada ficción, calificada como “rompe récords” por los medios turcos. Recordamos, además, que ' Pecado Original ' también está disponible por adelantado en atresplayer .

En el capítulo de 'Pecado Original' este lunes 29 de enero, Erim está muy furioso y es cada vez más grosero con Yildiz, porque ya no aguanta tenerla cerca. Kerim tendrá que lidiar con su socio Mert, que cada vez que puede intenta estafar a alguien de la familia Argun, en este caso a Zehra.

Por otro lado, Halit estará extraordinariamente simpático con Yildiz, lo que la joven no sabe es que lo hace solo porque le quiere quitar la custodia del pequeño Halit Can. De este modo, Halit habla con su hijo y le pide que sea fuerte. Tienen que fingir que no escucharon la conversación entre Ender y Yildiz hasta que Halit consiga la custodia del bebé.

No obstante, cada vez se da más cuenta de que su futuro marido se está comportando demasiado bien... ¿Comenzará a sospechar que lo que quiere es acabar con ella?

Además, Ender se entera de que Halit escuchó su discusión con Yildiz. Ahora quiere utilizar a su amiga para conseguir pruebas contra ella y dárselas a Halit.

Así es la telenovela turca 'Pecado Original'

Considerada un “clásico de culto” en Turquía, su país de origen y donde también ha arrasado en audiencias. ‘Pecado Original’ supera los 200 millones de seguidores en todo el mundo. Ha aterrizado en Estados Unidos, México, Grecia, Chile, Vietnam, Angola o Mozambique, entre los más de 70 países a los que ha llegado.

Antena 3 ofrece a sus espectadores unas tardes muy variadas en la televisión, que empieza con la serie 'Amar es para siempre' a las 15:45h. Posteriormente, emite la serie turca 'Pecado Original' a las 17:00h.