Núria Marín se confiesa sobre su salida de Telecinco: 'Deseo lo mejor para todos'

Tras una década formando parte del equipo de presentadoras de Mediaset , el pasado mes de diciembre Núria Marín se despidió de los espectadores de Telecinco . Su salida ha formado parte de la ruptura de Mediaset y La Fábrica de la Tele, que ha provocado que María Patiño también saliese de 'Socialité'. Núria Marín, por su parte, se ha incorporado a 3Cat, primero como colaboradora de 'Està Passant' y ahora como presentadora de 'Love Cost'.

'Love Cost' es un dating show donde el amor y el engaño se unen y donde los concursantes deben elegir entre amor o dinero, sinceridad o mentira. En cada capítulo, uno o una protagonista buscan el amor con una de las cuatro personas interesadas, pero hay dos que no quieren el amor, sino que quieren el dinero. Núria Marín acompaña al protagonista de cada capítulo para ser testigo de su sinceridad o mentira, del triunfo del amor o del dinero.

| 3Cat

No obstante, en una entrevista exclusiva a TVienes, Núria Marín también ha hablado de su salida de Mediaset: "Yo ya me lo veía a venir. Esto es como cuando tienes una pareja y ves que la cosa ya no fluye como antes, te lo hueles. Yo veía que cortaríamos y empecé a soltar para poder llegar a cosas nuevas".

"Me aislé mucho socialmente, no quería hablar con la gente de la tele porque no quería contaminarme. Solo quería mirar hacia adelante, trabajar y realizar proyectos. Escribí una novela y entré en TikTok más que nunca. Me llamaron del 'Està Passant' y de 'Love Cost' cuando todavía estaba en Socialité. Yo intentaba salir adelante…", ha asegurado en declaraciones a TVienes.

| Mediaset

Además, Núria Marín también quiere reivindicar su etapa en La Fábrica de la Tele: "He aprendido muchísimo. me dejaron ser yo desde el principio. Me han dado muchísimas oportunidades y he crecido como presentadora. Es una manera de hacer tele única e inimitable".

"Ya no formo parte de La Fábrica de la Tele, pero son familia. Esto es como si ahora estuviera hablando de mi ex cuando tengo una nueva relación, creo que lo guay es hablar del presente y del futuro. Entiendo que me pregunten porque es muy jugoso y yo también lo preguntaría, pero estoy en un mood tan zen y absolutamente en paz con todo lo ocurrido. Yo he hecho lo que me han pedido en todo momento, he sido una profesional y ya está. Deseo lo mejor absolutamente para todos", ha añadido sobre su salida de Mediaset.

En cuanto al nuevo 'Socialité' de María Verdoy, asegura que no lo está viendo: "Si te soy sincera, después de 2 años trabajando los fines de semana, he aprovechado para no ver la tele y volver a la vida social que había perdido".