Jorge Javier confiesa cómo ha sido volver a Mediaset: ha pisado el plató de 'TardeAR'

Jorge Javier Vázquez ya ha vuelto a pisar las instalaciones de Mediaset cinco meses después de la cancelación de ' Cuentos Chinos '. El presentador regresa muy pronto a las pantallas al frente de la nueva edición de ' Supervivientes '. Es por ello que ha tenido que acudir a los estudios centrales del grupo para grabar la promo y hacer las fotografías promocionales.

"No pisaba la cadena desde que se me reuniera tras la cancelación de ‘Cuentos Chinos’. Volver me producía inquietud. Pero tuve que hacerlo y fue mucho mejor de lo esperado. Cuánta energía derrochamos imaginando situaciones que jamás llegan a producirse", ha explicado Jorge Javier Vázquez en su blog de Lecturas.

Además, Jorge Javier Vázquez ha explicado que ya no cuenta con camerino promio: "El mío era el cuatro y tenía hasta mi nombre. El viernes, al subir las escaleras para dirigirme a él, C. me advirtió: “'o, no, no vayas al tuyo porque ya no es el tuyo'. Y me pareció lo más lógico del mundo, hace ocho meses y medio que no tengo programa en las instalaciones de Mediaset. ¿Qué pretendía? ¿Que me guardaran ausencia?".

| Mediaset

Pese a que no quería hacerlo, se vio obligado a pisar el plató de ' TardeAR ': "No tenía pensado pisar el plató desde donde se hacía ‘Sálvame’, que ahora lo ocupa ‘TardeAR’, demasiados sentimientos encontrados. Pero el viernes instalaron ahí el set para hacer las fotos y no tuve escapatoria. Tras unos momentos de lógico desasosiego casi se me olvida recordar que pasé ahí catorce años de mi vida. Así es la televisión y así hay que aceptarla".

"Lo mejor de volver a Mediaset fue, sin lugar a dudas, el reencuentro con los compañeros que la hacen. Redactores, cámaras, directivos, maquillaje, peluquería. Volver a ver a Joaquín Prat por los pasillos, conocer a César Muñoz, coincidir con Frank Blanco, cotillear con Marta Flich . Qué bien me lo pasé grabando con Laura Madrueño, Carlos Sobera y Sandra Barneda, que está mejor que nunca", añadía.

| Mediaset

"Vuelvo con ganas de trabajar, con ganas de pasármelo bien. Vuelvo porque tengo un contrato que cumplir hasta finales de julio de 2025. Y aunque desde siempre lo he tenido muy claro porque así me lo llevo trabajando desde hace mucho tiempo, vuelvo sabiendo que mañana puede que alguien, o yo mismo, no quiera volver. O no quieren que vuelva", ha concluido Jorge Javier Vázquez hablando de su futuro en Mediaset.