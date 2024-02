Carlota Iris, segunda expulsada de 'Maestros de la Costura 6' con una prenda muy verde

Los doce aspirantes de 'Maestros de la Costura 6' enfrentaron el segundo programa de la edición en La 1. Tras la expulsión de la semana pasada, los concursantes volvieron a enfrentarse a las tres clásicas del formato. Carlota Iris, una de las aprendices más criticadas de la edición, no pasó el filtro del jurado una semana más.

El reto de la primera prueba de la noche consistió en la reinterpretación de una tendencia de moda de los años 90. En ella, los concursantes trabajaron por parejas y los resultados fueron muy variados. El mejor valorado fue el de Soraya y Ana. Por el contrario, la prenda de Mima y Yichan les convirtió en perdedoras de la prueba y enfadó al jurado: "Vuestro nivel está por debajo de la media general", comentaba Palomo.

A continuación, la prueba por equipos desplazó a los concursantes hasta la Universidad Nebrija. Allí, los concursantes afrontaron un nuevo reto: replicar dos looks de la última colección de la marca IQ Collection. Mima y Yichan fueron las capitanas de cada equipo al haber perdido la prueba anterior. El desarrollo de la prueba fue escabroso y preocupó a los jueces, que perdieron la sonrisa: "Hacía mucho que no veía así a Caprile", advertía Raquel Sánchez-Silva a los aspirantes.

Incluso alguno de los concursantes, como Ángel o Mima, sucumbieron a la presión y terminaron la prueba entre lágrimas. Sin embargo, el equipo naranja obtuvo muchos peores resultados: "Le faltan los brazos", juzgaba Caprile. El diseñador también reprendió a Carlota, algo que ya es frecuente. Por su parte, el equipo verde recibió múltiples elogios a pesar de los errores.

La prueba de eliminación no fue 'para tirar flores'

Lorenzo Caprile advirtió a los aprendices de la prueba de eliminación y lo hizo con razón: confeccionar una prenda con flores, plantas y hojas. Ángel tuvo el privilegio de salvar a un compañero y enviar a otro, de modo que salvó a Iker y condenó a Ana. A pesar de la dificultad, los aspirantes cogieron la prueba con ganas.

Uno de los momentos más tensos de la noche estuvo protagonizado por el enfrentamiento entre Julia y Soraya, que apunta a ser la concursante conflictiva de la edición. No obstante, esto no eclipsó las prendas de los delantales negros. Cristian y Mario fueron los únicos en no convencer al jurado mientras pasaba por las mesas de trabajo.

En las valoraciones, Ana destacó por la calidad de su prenda: "Es la única que no parece un disfraz", aplaudía Palomo. Por el contrario, Carlota se unió a Mario entre los criticados, mientras que el resultado de Cristian no fue tan desastroso como parecía. Finalmente, el jurado se decantó por Carlota como segunda expulsada de 'Maestros de la Costura 6'. La aspirante había sido criticada en varias ocasiones a lo largo de los dos programas emitidos, por lo que su expulsión no resultó sorprendente.