Aybike sobrevive en el capítulo 'Hermanos' del lunes 29 de enero

Antena 3 emite este lunes 29 de enero un nuevo capítulo de 'Hermanos', a las 23:00h, después de una nueva entrega de ' El Hormiguero '. Adquirida ya en más de 40 países, está centrada en temas universales como la importancia de los vínculos familiares. La serie turca también está disponible por adelantado para los usuarios premium de atresplayer .

Aunque los Eren y sus amigos pensaban que el infierno había terminado después de que Asiye y Doruk fueran rescatados de su secuestro, lo peor estaba por venir. Zehra entregó el dinero que se había llevado a la policía y los mafiosos se cabrearon tanto que atentaron contra la vida de todos.

En el capítulo de ' Hermanos ' este lunes 29 de enero en Antena 3 , Aybike finalmente consigue sobrevivir y se recupera en el hospital durante tres semanas. El día que recibe el alta, su familia lleva flores a la tumba de Zehra para despedirse de ella.

| Atresmedia

Por otro lado, Nebahat ve el vídeo de la muerte de Leyla y se queda impactada al recordar todo el daño que han hecho intentando ocultar el accidente de Kadir. Está muy triste y no para de llorar. No entiende el error que cometieron al no ir a la policía, aunque todo fuera por proteger a Melisa.

Además, Sengül se ve obligada a ayudar a Elif, hermana biológica de Berk, tras la muerte de su madre.

'Hermanos' lidera en sus dos noches en Antena 3

| Atresmedia

'Hermanos' mantuvo sus datos en su nueva semana en emisión. El lunes 8 de enero la telenovela turca fue líder de su franja con un 13,1% y 1.229.000 televidentes. Entretanto, el martes 9 perdió el liderazgo frente a 'La Isla de las Tentaciones' al bajar a un 12,6% junto a 1.198.000 fieles.

Adquirida ya en más de 40 países, recordamos que ‘Hermanos’ es una de las ficciones turcas en emisión desde 2021 de mayor éxito. Arrasa en la actualidad en audiencias en el horario estelar capítulo tras capítulo en sus dos primeras temporadas en Turquía.

Además, es aclamada por crítica y público. ‘Hermanos’ también está obteniendo destacados datos y una calurosa acogida en países de Europa, Latinoamérica y Oriente Medio.