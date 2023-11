HBO Max pone fecha de estreno a 'Las vidas de Fèlix', con siete capítulos en catalán

HBO Max ya tiene fecha de estreno para 'Las vidas de Fèlix': 24 de noviembre. Se trata de una serie documental escrita y dirigida por Fèlix Colomer, en la que el creador reconstruye a lo largo de sus siete capítulos las diferentes etapas de su vida y los aprendizajes que de ellas se derivan. Una docuserie rodada en catalán y castellano, que formará parte de la oferta de contenidos en catalán de HBO Max, que cuenta con una colección titulada "En Català".

De este modo, 'Las vidas de Fèlix' tratará el arbitraje de fútbol, el ajedrez, la música trap, el sexo para adultos, el activismo político... Todas estas vidas conforman un mosaico original, apasionante y atrevido que le sirve al autor para reflexionar en primera persona y cámara al hombro sobre qué vidas valdría la pena que su hijo pequeño, Riu, viviera por sí mismo.

'Las vidas de Félix' es la segunda producción en la que participa Colomer que se estrena en HBO Max. En su anterior trabajo, de 2021, el director catalán dirigió la serie documental 'Vitals'. Una historia humana que a lo largo de sus tres episodios construye un intenso, conmovedor y esperanzador relato de la vida en un hospital de Barcelona durante los momentos más duros de la pandemia provocada por el Covid-19.

| HBO Max

El creador de esta serie documental, Fèlix Colomer, ha contado: “Cuando empecé a desarrollar esta serie, mi idea era crear algo puramente destinado al entretenimiento y la comedia, en la que mi aportación sería únicamente el punto de vista. Sin embargo, ha terminado convirtiéndose en un documental catártico que me ha llevado a entablar conversaciones sobre temas tabú en mi familia, a superar mis complejos más íntimos y a reconciliarme con personas a las que había odiado en el pasado, como el policía con el que tuve un juicio".

"Me he dado cuenta de que, con la cámara al hombro, me siento capaz de abordar temas y confesar traumas que de otra manera no podría afrontar. Ha sido un ejercicio de autoevaluación en el que he llegado a valorar más que nunca el ser padre. He desarrollado una absoluta admiración por mi propio padre”, añade el protagonista.

Hanka Kastelicova, responsable de documentales para HBO Europa, ha declarado: “Estamos muy orgullosos de presentar esta cautivadora serie. Fèlix Colomer aborda temas de actualidad y los entrelaza a la perfección en una narración atractiva, aportando una perspectiva que es a la vez cercana y vanguardista".

"Creemos que los relatos personales, audaces y perspicaces conectarán con el público joven, ofreciéndole un espejo de sus experiencias. Esta serie celebra la riqueza de nuestras historias locales y permite a nuestro público internacional experimentar los matices de diferentes paisajes lingüísticos y culturales“, añade.

