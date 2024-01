El grave problema de salud de Jorge Javier: 'He estado más dormido que despierto'

Jorge Javier ha desvelado el motivo por el que se ha visto obligado a permanecer en la cama durante las últimas semanas. El presentador sigue alejado de las pantallas desde la cancelación de 'Cuentos Chinos', pero sigue escribiendo en su blog en Lecturas. Una ventana para comunicarse con los espectadores que ha utilizado para desvelar que no ha pasado sus mejores Navidades.

Una noticia que llega tan solo un día después de que Ion Aramendi también desvelase que había pasado estas fechas tan destacadas en el hospital: "He pasado una Navidades diferentes. Estuve ingresado en el Hospital Universitario de Salamanca, pero solo unos días, no fueron todas las Navidades, no fue ni mucho menos nada grave, absceso en la amígdala, abrir, curar y fuera", explicaba el presentador de 'Reacción en Cadena'.

| Mediaset

En el caso de Jorge Javier, todo ha sido un contagio: "Llevo sin salir a la calle desde el veintiséis de diciembre por culpa de una covid que me ha dejado aniquilado. Lo sé, soy muy poco original: más de media España está así. Durante estos días he estado más dormido que despierto y el tiempo que no pasaba en la cama lo hacía tumbado en el sofá viendo la tele".

De este modo, Jorge Javier Vázquez ha tenido que pasar las Navidades en casa y alejado de su familia. Todo en un momento en el que no cuenta con ningún proyecto profesional en Mediaset, después de que hayan confiado 'GH DÚO' de nuevo en Marta Flich.

| Mediaset

Cabe destacar que todo apunta a que Jorge Javier sí que se mantendrá al frente de 'Supervivientes', que volverá en primavera. De hecho, el propio presentador lo confirmó: "A mí nunca me dijeron que no iba a presentar 'Supervivientes'. Cuando me reunieron tras la cancelación de 'Cuentos Chinos' ya me dijeron que iba a presentar el programa, pero después yo ya no tengo el control de las cosas que se publican". Cabe destacar que 'Supervivientes' contará con un gran cambio, ya que a partir de ahora estará producido por Cuarzo TV ('La Isla de las Tentaciones') tras la salida de Bulldog TV ('Reacción en Cadena').